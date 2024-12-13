AI帶挈需求 埃克森雪佛龍攻發電

油企厭惡環保鬥士的滋擾，期望做好油氣本業，但眼見人工智能（AI）運算工作爆升的用電需求增長，也動容要擁抱綠色發電業務！事緣美國兩大油企埃克森美孚和雪佛龍不約而同公布，正跨行業向電力市場進發。

綜合兩企的言論，大致都是說準備以天然氣發電向數據中心供電，但會輔以「碳捕獲」技術，防止燃燒天然氣過程所產生的二氧化碳進入大氣，以保證所發的電都是低碳環保。

埃克森6年提高18%油氣產量 不過，正如法國油氣巨頭道達爾行政總裁潘彥磊所講「股東投資的是我們的油氣業務」，況且左翼環保分子眼中釘—特朗普即將重返白宮，早前把「搞事」環保鬥士告上法庭的埃克森美孚毫不客氣宣布，2030年前把油氣產量提高18%。

該企希望把每日產量提高至540萬桶油當量，預告明年資本開支為270億至290億美元，2026至2030年則為每年280億至330億美元，這6年期間會在美國主要產油區、西南部的二疊紀盆地（Permian Basin）投資1,400億美元（約1.09萬億港元），以上述資本開支指引的下限加總，即逾八成的錢會投資在美國，切合特朗普競選時主張大舉開採傳統能源來降低通脹。

市場消化歐盟限制俄羅斯原油外銷的新一輪制裁，布蘭特期油昨日曾漲0.62%後一度轉跌。ING銀行指，中美角力會對能源及大宗商品價格構成壓力，況且不少供應充裕，預計布油明年均價僅71美元。唯獨金價可以受惠地緣政治緊張、央行分散外匯儲備而做好，但ING的金價預測亦只有每安士2,760美元。

油價明年缺乏上行催化劑，惟埃克森美孚「拍心口」指，透過增產和額外的70億美元節流方案，未來6年的現金流和盈利料分別各增加300億美元和200億美元。