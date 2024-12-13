俄夥金磚國組AI聯盟

挑戰美主導地位 冀2030貢獻經濟8502億 全球新經濟發展一日千里，人工智能（AI）已成核心主題，誰能掌握未來AI技術制式，誰就能取得新經濟的話語權，美國自然是以自擁科技霸權享優勢，但非美經濟體亦積極參與這場AI大戰。其中，金磚國家（BRICS）成員之一的俄羅斯，其總統普京更明言，要與金磚國家夥伴合作研發AI，甚至組聯盟網絡，挑戰美國的主導地位！

外媒報道，普京本周出席由俄國最大銀行、負責引領該國AI開發的俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）所舉辦的AI技術國際會議。普京強調，俄國必須創造強大的AI，以平等參與當前的世界競賽，該國科學家現正研究先進解決方案，並邀請世界各地科學家加入合作。他又稱，俄國將與金磚國家夥伴，以及其他感興趣國家的機構組成聯盟，合作共同開發AI，並聲言與中國領導人保持定期溝通，知道對方對創新的總體態度，以及對AI的看法，相信中國整體上在此技術的發展向前邁出了很大步伐。

成員包括中印巴西南非等 Sberbank表示，金磚國家成員巴西、中國、印度和南非的國家AI協會，以及來自塞爾維亞、印尼和其他非金磚國家的國家AI協會，都已加入新建的AI聯盟網絡。該網絡將促進技術和監管AI的聯合研究，並為AI產品在成員國市場銷售提供機會。

據報，俄國是10個正在開發自家生成式AI模型的國家之一，其他包括美國、中國、英國和以色列等。俄國料到2030年，AI技術在所有產業的使用，將為國內生產總值（GDP）增加1,090億美元（約8,502億港元），較去年增值19億美元大幅飆升。

明年全球AI支出料1.7萬億 目前，美國為首的西方集團制裁，令全球主要微晶片生產商停向俄羅斯供貨。Sberbank曾承認，支撐AI發展的圖形處理器（GPU）微晶片是俄羅斯最難取代的硬件。市場關注俄國何時能在這方面的技術研發取得突破，以突破西方的制裁封鎖。

根據研究機構IDC最新的研究，預計明年企業將從AI實驗，轉向透過AI重塑企業；而為支援轉型，預計明年全球AI支出將達2,270億美元（約1.77萬億港元），2030年則將超過19.9萬億美元（約155萬億港元），創造全新AI經濟。

科技行業研究諮詢集團Omdia發表報告指，全球生成式AI市場仍處於起步階段，預測該市場將在5年內增長5倍，從2024年的146億美元增長至2029年的728億美元，頂尖的應用領域包括消費類、企業服務、零售業、媒體娛樂業以及醫療保健業。

另據Piper Sandler發布的2025年資訊總監（CIO）調查，81位CIO被問及在不同供應商和技術領域的預算優先順序，結果顯示87%受訪CIO預計增加2025年的資訊科技（IT）預算，乃該調查自2020年以來新高。

可以預期，各國未來都會在AI領域「鬥燒錢」，但非美陣營首要克服的，是掌握AI晶片技術，否則難以拉近與美國的競爭距離。