內地高檔客指港買名牌吸引力減

香港自復常以來「購物天堂」的美譽能否力保不失備受關注。商業洞察顧問公司MDRi發表2025年《中國奢侈品消費者預測報告》，提到一項有趣的觀察。對內地一線民眾而言，香港作為「奢侈品中心」的吸引力按年倒退5個百分點至78%；反之對三線城市民眾的吸引力則飆升20個百分點至88%，整體而言有82%內地高檔消費者認為香港仍是「奢侈品中心」。

何解一線與三線城市出現上述如此大落差？報告指，有59%受訪一線城市民眾認為是由於「香港的奢華體驗不再超越亞洲及中國」；另有43%及30%人則指「無太多有睇頭收藏」及「缺乏全新刺激品牌」。

要留意，今年內地人更對中港兩地的服務質素給予一樣評價，同樣有97%受訪內地高檔消費民眾對內地及香港的高端消費服務感滿意，而聚焦內地數字按年升幅更大增9個百分點，對比香港兩個百分點的增幅高。

56%擬來年增加消費 至於外界聚焦香港未來的奢侈品消費市道能否走出低谷，MDRi行政總裁鄭文良認為應可扭轉弱勢，惟當務之急是要一眾奢侈品零售商加大投資力度，他舉例說譬如置地公司早前宣布斥資擴建就是好行動，因可革新購物體驗。

展望明年，56%的內地奢侈品消費者稱擬在明年增加消費，按年升幅擴大至4個百分點，反之香港方面只有48%受訪者希望增加消費，主因他們對經濟預期看法悲觀所致。

過去一年中港兩地的奢侈品消費者消費金額亦以內地較高，前者金額為23.45萬元人民幣（折合32,330美元），按年上升7%，香港金額則只升3%，至22.39萬港元（折合28,700美元）。