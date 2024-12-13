中國傳要求理財子企停用自建估值模型

為免內地銀行旗下理財子企的產品偏離淨值化大方向，監管層擬加緊實施穿透式管理，據報要求理財子企停止使用「自建估值模型」來減少投資產品淨值波動，不默許理財產品使用既定體系以外的估價方法。不過，中國債市仍趨火熱，10年期國債孳息率續創新低至1.815厘，與美國同年期國債的孳息率差距擴大至近2.5厘，為2002年6月來最大。

內媒報道，監管部門近期下發文件，要求理財公司應採用中債、中證等第三方提供的估值，相關機構要進行自查整改。言下之意，理財公司為應對淨值波動恐慌、防止大幅贖回而引用的「自建估值模型」，乃違規之舉。

有加速國債牛市之嫌 業內人士指，「自建估值模型」有加速近期國債牛市行情之嫌，因債市一旦巨震，該模型一定程度上可能隱匿風險，或令理財公司入市搶買國債而無後顧之憂。

不過，市場人士預計，目前叫停「自建估值模型」的影響有限，因採用相關模型的理財產品規模僅屬「試水」性質，而且監管文件或設定一定緩衝期。因此，昨日中國10年期國債孳息繼續下行，有別於美國10年期國債孳息升穿4.3厘關口的表現。

人民幣匯率方面，經歷近日一波急跌後，人民幣周四跌勢縮窄。昨由官方開出的中間價報7.1854兌每美元，稍為下跌11點子；在岸人民幣下午4時半收報7.263，按日亦略跌40點子。離岸人民幣曾低見7.284，即每百港元兌93.67元人民幣。人民銀行公布，昨日進行661億元（人民幣‧下同）的7天期逆回購，全日再淨投放288億元。