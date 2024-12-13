中央預告降準減息增發債

提高明年赤字率 擴大內需穩股樓 中央總結今年經濟工作的會議昨如期結束，會議提出明年要保持經濟穩定增長，實施更積極有為的宏觀政策，擴大國內需求，穩住樓市股市，更一次過定調明年財政赤字率要提高，超長期特別國債要增加發行，地方政府專項債額度也要增加發行，意味明年財政政策更積極；同時，明確交代適度寬鬆的貨幣政策意思，預告會適時降準降息。

養老金擴容 可投資股債 在未來一年的工作重點清單出爐前，個人養老金制度正式擴容的公告昨午中途揭曉，自12月15日起從目前36個先行試點城市擴展至全國，同時將國債、指數基金等納入個人養老金產品範圍。

人社部等5部門昨聯合印發通知，與日前傳出擴容消息兩大核心基本一致，包括擴大政策執行範圍至全國，及豐富個人養老金產品種類。在現有理財產品、儲蓄存款、商業退休保險、公募基金等金融產品的基礎上，國債、特定養老儲蓄、指數基金都將會加入個人養老金產品的龐大市場。

中證監表示，個人養老金具有長期性、持續性和規模性，透過積極投資資本市場，有利分享實體經濟發展成果，協助長期保值增值。以公募基金產業為例，目前已受託管理各類退休金資產逾6萬億元（人民幣‧下同）。市傳首批85隻權益類指數基金，昨已納入個人養老金投資產品目錄，其中，追蹤滬深300指數等核心指數的寬基指數產品佔78隻。

中信証券首席經濟學家明明預計，隨着政策逐步完善，參考美國情況，以長期視角來看，個人養老金帶給資本市場的增量資金將達萬億元級別。惟有內媒推測，截至去年底止，作為養老體系第三個支柱（個人養老金）規模僅約1,855億元，遠不及參保人氣逾10億戶的第一個支柱（基本養老保險）及第二個支柱（企業、職業年金），兩者規模分別料約7.81萬億元及5.75萬億元。雖然現已打通個人養老金投資指數基金的路徑，但目前開戶人數只有6,000萬人開通個人養老金帳戶，由開戶到落實繳存的過程可能知易行難。

A股漲3日 外資掃ETF期權 儘管如此，面對新制周日落地，A股選擇提前狂歡。滬綜指昨率先上漲0.85%，收報3,461點，實現3連漲；深成指及深圳創業板指數更分別升1%及1.35%。兩市主板全日成交量共錄約1.87萬億元，按日轉升逾半成。值得留意是，自上月底起，外資機構亦悄悄狂掃看升A股的交易所買賣基金（ETF）相關期權，涉資逾兩億美元。

2025年中央經濟工作重點