草姬兩日孖展超購逾2468倍

另方面，陸續有大型中國企業表態有意來港上市。其中，華為電動車合作夥伴、已在上交所掛牌的賽力斯，據報考慮在香港第二上市，籌集逾10億美元，最快有機會明年落戶香港。賽力斯是華為合作夥伴，雙方攜手打造電動車品牌「問界」，其A股昨收報136.91元人民幣，升2.39%，今年累升近80%，市值逾2,067億元人民幣。

據報今年利潤有望翻倍至突破10億美元的小紅書，佳績也讓投資者重燃對這家新創公司上市的猜測。

該企現時有663家在營的直營門店，主要經營地區位於華東地區。聚焦2023年的門店收入，小菜園客單價介乎50至100元人民幣，佔市場份額0.2%，截至今年8月底止8個月收入有35.44億元人民幣，惟同店銷售較去年同期少11.4%。

於內地經營數字健康醫療服務平台的健康之路最新通過上市聆訊；另卓越睿新數碼、東陽光藥業均遞上市申請，可見臨近年尾新股市場有轉趨熱鬧迹象。