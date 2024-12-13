富途：港股明年審慎 上望24200

互聯網券商富途證券國際舉行年終投資策略交流會，該企香港首席策略師陸秉鈞表示，目前恒生指數估值水平約9.1倍，低於5年平均的11倍水平，按恒指盈利預測推斷，若明年估值重回該平均估值水平，恒指高位可見24,200點，最樂觀情況上望27,600點，但坦言出現機率較少，且貿易戰或影響中國經濟及恒指成分股盈利水平，故對港股走勢預期較審慎。

陸氏稱，若在沒有進一步刺激措施下，預期恒指有機會在16,900至24,200點之間徘徊；又估計指數上半年表現將優於下半年。個別板塊方面，參考今年內地強勁的旅遊數據、相對與貿易關係較少，料相關概念板塊將做好，但要提防較高估值的傳統行業，例如金融股及航運股等。

富途證券首席分析師譚智樂預期，隨着特朗普上台，明年中美關係大機會將持續緊張，中美資產走勢的相關性較低，故投資者宜同時留意港股、美股和加密貨幣相關多元資產的表現，做到分散風險。

科技消費板塊睇高一線 他又提到，港股的科技板塊和消費板塊皆有穩定現金流和估值合理，值得留意；又提醒別忽視「中特股」表現，尤其是有穩定派息中資金融股，惟料對關稅敏感的航運股風險擴大，資源股亦可能受壓。美股方面，估計人工智能（Al）主題仍是主調，但其變現能力將成市場焦點，主題料會伸延至包括無人駕駛和軟件應用等。

料比特幣挑戰12萬美元 加密貨幣方面，譚智樂認為，比特幣和以太幣仍是該領域焦點，參考比特幣過去月線圖圓底的底部約在每枚1.6萬美元，2021年高位在6.9萬美元，以量度升幅計，中長期有望挑戰12.2萬美元關口。

富途證券董事總經理謝志堅指，全球相關法規漸成熟，料明年虛擬資產投資有較大發展，期望監管機構批准更多加密幣在港買賣。平台近日出現905億元破紀錄的新股認購額，可見本地新股市場有一定動力，明年會就重點新股研究推出更多配套。