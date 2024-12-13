恒指回升科指跑贏 北水沽貨30億

憧憬中央經濟工作會議有利好內地經濟措施出台，港股結束兩日跌市，重上50天線（約20,313點），收報20,397點，升242點或1.2%，成交有1,577億元。不過「北水」昨趁升市沽貨，淨流出金額近30億元。

恒指昨日高開58點後一度倒跌33點，見20,121點全日低位，之後跟隨A股愈升愈有，午後最多升391點，高見20,546點，尾市表現略為回順。科指表現跑贏恒指，升69點或1.52%，收報4,600點。

該行又認為，消息對滙控股價屬正面，亦是該行在歐洲及香港銀行股中較看好的股票之一，因減成本行動有助收窄滙控與行業之間的效率差距，雖然存在執行風險。該行又預計，集團將於全年業績中詳述量化重組相關費用和成本節省，予目標價89.8元。