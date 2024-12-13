恒指回升科指跑贏 北水沽貨30億
憧憬中央經濟工作會議有利好內地經濟措施出台，港股結束兩日跌市，重上50天線（約20,313點），收報20,397點，升242點或1.2%，成交有1,577億元。不過「北水」昨趁升市沽貨，淨流出金額近30億元。
恒指昨日高開58點後一度倒跌33點，見20,121點全日低位，之後跟隨A股愈升愈有，午後最多升391點，高見20,546點，尾市表現略為回順。科指表現跑贏恒指，升69點或1.52%，收報4,600點。
滙控看俏 股價6年高
重磅藍籌方面，「聖誕鐘買滙豐」情景今年再在港股上演，滙控(00005)股價再創2018年以來新高，收升0.67%，報74.9元。花旗點評滙控擬削減至少30億美元成本的計劃，指有關行動相當於其成本基礎約10%，涉及大規模裁員，又料在175名高層經理中，會有40%被裁。
該行又認為，消息對滙控股價屬正面，亦是該行在歐洲及香港銀行股中較看好的股票之一，因減成本行動有助收窄滙控與行業之間的效率差距，雖然存在執行風險。該行又預計，集團將於全年業績中詳述量化重組相關費用和成本節省，予目標價89.8元。
蒙牛飆7%威絕藍籌
至於近期表現強勢的舜宇光學科技(02382)，最新獲滙豐證券大幅上調目標價43%至84.5元，評級重申為「買入」。滙證指，看好公司產品均價及毛利率下半年擴張步伐，又料舜宇會是內地明年手機補貼政策的受惠者。
另國泰航空(00293)有指已實現今年聘請3,400名機師的目標，預計到明年1月底再招募約100名機師。國泰發言人稱，今年的辭職率為2.9%，屬2019年以來最低水平；數據也表明，由明年1月底開始，集團將可實現疫情前100%的航班運力。該股昨微跌0.72%，報9.64元。
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