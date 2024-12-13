特朗普敲鐘開市 道指納指早段挫

特朗普再度當選美國總統令不少美股投資者賺得盆滿缽滿，周四他回到多數選民不投票給他的出生地紐約市，出席紐約證券交易所的開市敲鐘儀式。不過，美股早段卻回軟，道指跌101點，報44,047點；標指跌24點，報6,059點；以科技股為主、上日首度突破兩萬點大關的納指跌137點，報19,897點。

歐央行放鴿 Euro曾跌 擁有PhotoShop、PDF的軟件開發商Adobe全速發展人工智能（AI），但與上財季業績出爐的新一年指引卻令人失望，股價早段急插12.71%。公司預計，截至明年11月底止本財年，收入233億至235.5億美元，以中間值計僅增8.92%，市場關注的「數碼媒體（即創作軟件）淨增年度持續收入」增幅為11%，亦欠驚喜；管理層稱，其專攻生成式內容的大模型FireFly即將推出收入較高的版本，涉及影片生成。

另邊廂，歐洲央行下調3大政策利率0.25厘，符預期，其中存款利率降至3厘，主要再融資操作（MRO）利率和邊際貸款利率（MLF）則各減至3.15厘及3.4厘，但議息聲明大舉放鴿，剷去「維持貨幣政策足夠收縮」一語，歐元兌美元應聲倒跌，兌港元曾閃跌至8.1416。

聲明繼續強調議息會每次開會看最新數據，且因部分環節工資和物價回調顯著較遲，使通脹仍高，但同時把關於通脹的描述大改為「去通脹進度理想」、「中期而言，絕大多數核心通脹的指標能可持續地處於管理委員會的2%目標」。

此外，歐央行說實際工資增長會使家庭增加消息、企業增加投資，卻調低歐元區2024至2026年的經濟增長預測，依次削至0.7%、1.1%及1.4%，新的2027年預測亦只有1.3%。

也許預知歐央行的行動，瑞士央行為減輕瑞郎升值的壓力，事前狠劈利率半厘，超預期，連同行長表態不排除會干預遏止瑞郎上漲，瑞郎兌歐元曾急跌0.65%，低見1.0701。

美生產物價漲幅擴至3% 歐陸貨幣爭相求貶，加上11月份美國生產物價指數（PPI）按年升幅意外顯著擴大至3%，撇除食品及能源後的核心PPI按年升幅意外維持3.4%，美匯指數曾倒升至106.85。但就業數據較失色，上周首次申領失業救濟人數升至24.2萬，前周止持續申領人數升至188.6萬，兩者均超預期。

加拿大獨立投資研究機構BCA認為美元明年上半年見頂，理據是特朗普為增加製造業職位，可能會積極尋求美元貶值，亦不排除他會逼他國把貨幣升值。事實上，聯邦政府財政也亟待特朗普大刀闊斧，11月赤字擴至3,670億美元，超預期。