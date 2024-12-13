惠譽憂貿戰衝擊大中華經濟 台急放緩

全球貿易戰雖然沒有硝煙，但被捲入的國家和地區甚廣，極目所見沒有贏家。惠譽評級認為，這將對大中華區經濟體帶來下行風險，給經濟展望帶來不確定性。該行已於4月將內地「A+」評級的展望調整為負面，以反映公共財政的持續惡化，最新預料，明年內地將延續近期針對經濟增長挑戰而加碼的政策措施，財政政策或將成為穩定房地產市場、抵銷不利因素的重要工具，這有助經濟增長率保持在4.3%，但會導致財赤擴大，政府債務上升。

標普估損亞太出口收入 另外，該行坦言，台灣和香港極易受到美國貿易保護主義抬頭的影響，預料2025年台灣的經濟增長率將從原先預測的4.3%放緩至僅2.6%，其先進的半導體行業可帶來一些緩和。至於香港，將成為內地經濟的外部緩衝，受惠於減息帶來的內需復甦，將有助抵銷美國加徵關稅帶來的壓力，故將明年香港經濟增長預測由2.5%上調至2.8%。

標準普爾全球評級預料，更多的關稅或會削弱中國的出口增長動力，「中國經濟放緩和全球貿易疲弱，以出口為中心的亞太地區，其收入和增長將受到擠壓。」對美國有大量貿易順差的國家如越南、泰國、馬來西亞和印度，亦可能容易受到美國普遍加關稅的影響。

如加上地緣政治局勢加劇，該行料將打擊能源價格和供應鏈。面對複雜的環境將使貸方更加規避風險，並在貸款上尋求更高的溢價，即借貸成本向上。

歐洲方面，普徠仕環球股票投資組合專家Rahul Ghosh表示，雖然中國早前推出刺激措施，但宏觀經濟前景仍未明朗，而歐洲對製造業出口的依賴程度較高，中國經濟增長放緩的話，對歐洲的影響將較美國更大。

其實歐洲經濟本就疲弱，貿易戰只會雪上加霜。其中總部在德國的全球最大汽車部件供應商博世（Bosch），其監事會副主席Frank Sell表示，公司近期公布連串削減員工計劃，令德國約8,000至一萬個職位受威脅，整體削減員工計劃為集團營造「絕對不能承受」的氣氛。