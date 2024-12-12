特旋風世界莫財 美經濟搬上賭枱

特朗普再次勝出美國總統選舉，下月便再入主白宮。人未上任，其執政主張已深深影響全球市場，所奉行的保護與霸凌主義，已去到毫不掩飾的地步。其聲言接下來的4年任期，要讓美國走進「黃金時代」，可這將建基於世界經濟減速和深化結構性危機之上，變相將美國利益置於全球利益之上的做法，最終美國經濟孰得孰失，美國人得準備為這位狂人領袖的任意妄為埋單。

無可否認，憑着軍事、經濟與金融霸權，美國仍穩坐世界霸主地位，面對中國崛起，美國人選擇一位吹捧單邊與保護主義的爭議性人物再次主政白宮，讓其再施以極限訛詐的手段來為美國謀取最大利益，霸凌主義令世界其他經濟體感到窒息！非但中國要為應對中美貿易戰2.0作好準備，其他與美國有貿易往來的經濟體亦人人自危。原有的國際秩序已無法再供依循，世界經濟景氣亦變得極不明朗。

特朗普聲言，美國將迎來「黃金時代」，皆因向外狂徵關稅，可補充美國國庫；而擴大招商，重啟經濟改革，將為這些年美國經濟停滯不前的狀況帶來突破。不過，突破是好是壞沒能說得準。當特朗普被問及其關稅政策會否令美國物價再升時，彼亦承認沒肯定答案。現任總統拜登及財政部長耶倫更直指特朗普政策「超錯」，只怕後患無窮。

當然，按美國法律，任何人只可做兩任總統，要在4年任期見明顯成效，政策力度必然要快要狠。其「美國優先」的政策既是毫不避嫌地建基於破壞國際秩序，基本上就將美國利益放在世界利益的對立面，變相迫令世界加快與美國脫鈎，重塑出普惠全球的新國際秩序，這道回力鏢得由美國人來承受。

事實是，自2018年中美開打貿易戰以來，中國的國際貿易結構已改變，東盟已取代美國成中國第一大貿易夥伴；來自中國的商品佔美國總進口比例已由2017年的21%大減至僅13%。可見中國以減少對美國依賴作應對，當雙邊交易量大降，美國以加徵關稅來打擊中國的做法，只能用作愚民（美國人）。

反而中國能推動貿易上與美脫鈎，在經營東盟、全球南部、一帶一路等方面漸見成效，特朗普的極端行為將加快全球效法中國應對，以減少與美國的往來，增加與非美體系的貿易交往來自保。

美國已由全球化領導者，變成全球的麻煩製造者。動不動徵關稅，更將金融武器化，試問誰安心與美國交往？這方面，歐盟和日本都如「啞巴吃黃連」，面對重大矛盾，最終離不開以本國最大利益為依歸。畢竟美國新當家認錢不認人，作為美國親密盟友的加拿大在反映關稅問題時，被特朗普揶揄可當「美國第51個州」，其盟友們對自身處境應心裏有數。

全球利益大洗牌，世界難撈已成梗局。作為世界第二大經濟體的中國，得堅持改革開放，並積極梳理好內部矛盾，打通經濟脈絡，確保社會穩定和經濟可持續發展，推動美國棄之不顧的世界利益與中國站在一線，恍如被放上賭枱的美國經濟已走錯路，是禍不是福！