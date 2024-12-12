股市估市：日股2025再破頂機會高

日本東證指數由9月中旬建議可趁低吸納，至昨日累升8%，年內累積升幅達16%，亦符合今年一直認為日股將表現不錯的預期。日股較大機會連升第二年後，明年可望續創歷史新高，東證指數或可在明年中至年底期間大升，並在明年終升抵3,200點，較昨日收市價有逾16%潛在升幅，而日經平均指數明年終目標為46,000點。

雖然宏觀環境仍有一些不利因素，包括日圓升值、日本央行收緊貨幣政策，以及美國徵收額外關稅，但3個因素或推動日企整體盈利持續增長，包括通脹續升有助加快企業收入增長、企業加價並把成本轉嫁給消費者改善利潤空間，以及實際工資增長和政府財政刺激措施推動國內需求溫和復甦。

企業盈利轉由內需推動 明年日本通脹持續和內需復甦將是內需主導型企業的利好因素，亦是日企盈利的主要推動力。分開銷售數量和銷售價格分析日本國內銷售變化，數據顯示，過去數年主要因為銷售價格上漲而令日企收入增加，財務省數據亦顯示日本製造業及非製造業的邊際利潤率已由2023年中一直升至最新的近20%，反映日企成功把成本轉嫁客戶。

同時，日本經濟復甦亦帶動銷量上升，在更高的邊際利潤率環境下，銷量上升往往加快企業利潤增速，料2024年及2025財年東證指數每股盈利或可分別升近9%及7%。11月下旬已提及，在半年業績期時調高全年業績展望主要來自內需主導型企業。內需行業中，建議超配銀行、保險、多元化金融、消費者服務、零售、運輸以及軟件和服務。

由於日本長期利率將進一步上升，日本銀行業和保險業股價相對東證指數表現則與10年期日本國債孳息率走勢一致，日本貨幣政策正常化下，這兩行業相當大機會跑贏大市。

強日圓未構成負面影響 此外，預計日本名義工資因勞動力短缺而持續增長，但工資上漲將推升服務通脹，預計核心消費價格指數（CPI）按年升幅將維持在2%以上，有望實現官方通脹目標，因此日本央行在貨幣政策正常化過程中將多次加息，日圓亦有升值壓力。

當然，投資者或擔心日圓升值不利日股，但環顧全環成熟市場，日本貨幣環境仍較其他地區相對寬鬆，加息後的日本政策息率仍低於通脹，加上日企盈利由內需復甦推動，強日圓對日股的負面影響不如過去由出口主導日企盈利時期般大，尤其最近當日股上升時，日圓亦同時升值，或反映投資市場未有太擔心強日圓對股市的影響。

由東京證券交易所和日本金融廳推動的日本企業管治改革，正持續提升股東價值。今年4月開始的財年以來，股票回購規模已超過13萬億日圓，並已多過上個財年全年總和。除增加回購外，日企亦積極增派股息，實際派息金額高過財年開始時計劃派息的日企佔近50%，比例為2000年以來最高。資本政策其他改善成績例如企業間的策略性交叉持股穩步減少。

雖然企業管治改革令東證指數中股本回報率低於8%的日股佔比由42%跌至37%，但仍遠高於標普500指數的15%及泛歐600指數的20%，反映日企仍有更多改善股東回報空間。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪