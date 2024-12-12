東涌東站商廈樓面大減

港鐵物業及國際業務總監鄧智輝表示，項目第一期去年招標不成功，市場對於項目發展有不同意見，而現時寫字樓市況較為吃力，建築成本及利息仍然高企，項目規劃亦作出相應改動。

他指出，整項東涌東站發展總樓面約680萬方呎，即將截標的第一期佔面積不足5%，目前並沒有就全個項目總住宅單位量訂下目標，伙數會按市場需求不斷檢討。

據市場消息，該大型項目修訂規劃後，寫字樓樓面將削減約六成至約44萬方呎，所減少的面積撥作住宅用途，令住宅樓面增至約567萬方呎。此外，港鐵目前有13個住宅項目發展中，涉約1.1萬伙，將與合作夥伴商討推盤部署。

SOUTHSIDE出租率96% 至於旗下黃竹坑站港島南岸商場THE SOUTHSIDE開業滿一周年，鄧智輝指，現時尚餘3個舖位未出租，整體出租面積約96%，相比其他商場近100%出租率，情況較罕見。反映疫情後市民生活方式轉變，晚上回家時間較以往為早，北上消費亦成新常態。

因此，現時商場定位屬於「社區設施」，服務社區起居飲食，如餐飲比例由以往約20至25%，提升至約30%或更多，未來商戶組合以服務市民為首要原則。