一手焦點：大手客1.4億掃新盤26伙

黃光耀（右二）指，DOUBLE COAST I加推11伙於周日發售。

自今年初全面撤辣後，大手投資者重現市場。消息指，有「西餅客」昨單日於啟德跑道區掃貨，連環購入3個新盤共約26伙，包括21個一房單位及5個兩房單位，涉及的總成交金額超過1.48億元。

DOUBLE COAST I 佔6618萬 由會德豐地產牽頭發展的DOUBLE COAST I，昨單日錄得16宗成交，單日吸金逾1.2億元。其中10伙由上述同一組大手客斥資逾6,618萬元購入。會地副主席兼常務董事黃光耀稱，上述大手成交涵蓋5伙一房戶及5伙兩房戶，成交價由551.7萬至768.6萬元，呎價約17,241至17,809元。

他續指，為回應市場需求，項目落實周日以價單形式發售11伙，折實平均呎價約18,656元，包括7伙一房戶、兩伙兩房戶及兩伙三房單位，折實價569.8萬元起。