一手焦點：大手客1.4億掃新盤26伙
自今年初全面撤辣後，大手投資者重現市場。消息指，有「西餅客」昨單日於啟德跑道區掃貨，連環購入3個新盤共約26伙，包括21個一房單位及5個兩房單位，涉及的總成交金額超過1.48億元。
DOUBLE COAST I 佔6618萬
由會德豐地產牽頭發展的DOUBLE COAST I，昨單日錄得16宗成交，單日吸金逾1.2億元。其中10伙由上述同一組大手客斥資逾6,618萬元購入。會地副主席兼常務董事黃光耀稱，上述大手成交涵蓋5伙一房戶及5伙兩房戶，成交價由551.7萬至768.6萬元，呎價約17,241至17,809元。
他續指，為回應市場需求，項目落實周日以價單形式發售11伙，折實平均呎價約18,656元，包括7伙一房戶、兩伙兩房戶及兩伙三房單位，折實價569.8萬元起。
維港‧雙鑽啟德海灣涉16戶
據悉，該組大手買家亦掃入同區另外兩盤，包括中國海外發展(00688)維港‧雙鑽的10個單位，涉資共約5,191.6萬元。單位實用面積300至305方呎，全屬一房戶，成交價509.2萬至529.2萬元，呎價16,872元至17,457元。
同時，嘉華國際(00173)牽頭的啟德海灣第1期，昨沽7伙。其中6伙一房單位亦由上述大手客以2,996.7萬元承接，單位成交價487.4萬至511.5萬元，呎價約15,928元起。
ST. GEORGE'S成交價8600萬
市區豪宅獲追捧。信和置業(00083)等的何文田加多利山豪宅項目ST. GEORGE'S MANSIONS，以8,600萬元連車位售1座1樓A室四房戶，成交呎價約40,168元。
另一方面，同區由新鴻基地產(00016)及會地發展的太子道西233號，亦以招標售出12樓A室四房單位，連一個車位成交價2,920萬元，成交呎價約28,131元。
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