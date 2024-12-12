二手交投：李鄭屋邨銀主貨呎價8載低

二手交投未見回升，市場成交集中為細價單位，銀主出貨最為積極。長沙灣公屋李鄭屋邨一個同類單位，以未補價第二市場價130萬元售出，每方呎做價約3,631元，屬屋苑2016年後呎價新低。

忠誠拍賣昨日售出兩個銀主盤，包括上述李鄭屋邨仁愛樓低層15室，實用面積約358方呎，3月曾開價124萬元，最新推拍價減至98萬元，終搶高約32.7%售出。

同場推出的牛頭角永明樓中低層D室銀主盤，實用面積約333方呎，有電梯，搶高30萬元，以210萬元售出，呎價約6,306元。同廈一個高層同面積單位，於2021年高位時成交呎價約12,012元。

元朗月內買賣縮33% 業主盤繼續要蝕賣「谷客」。中原王勤學表示，元朗12月暫錄約24宗二手買賣，按月少約33%，區內尚悅2座高層K室兩房戶，實用面積約435方呎，減價10萬元，以440萬元沽出，呎價約10,115元，原業主持貨約4年半帳面蝕157萬元，貶值約26.3%。

青衣本月暫錄約15宗二手買賣，按月減少約28.6%，利嘉閣彭錦添透露，包括海欣花園2座中層兩房單位，實用面積約456方呎，成交價565萬元，呎價約12,390元，約4年帳面跌價約16.9%。

馬鞍山12月暫錄約24宗二手買賣。中原徐可志指，其中迎海‧星灣御17座低層F室，實用面積約511方呎，兩房間隔，最初叫價670萬元，上車客以660萬元購入，呎價約12,916元，原業主於2015年購入，現轉手帳面虧蝕41.8萬元。

高才通998萬購嘉熙 高才通由租轉買。美聯汪子龍稱，大埔白石角嘉熙1座低層B室，實用面積約833方呎，套三房連工人套房設計，兩年前叫價達1,390萬元，原於外區租樓的高才通，多次議價後以998萬元承接，呎價約11,981元，原業主持貨約6年，帳蝕392萬元或約28.2%。