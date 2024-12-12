豪宅價明年看跌5%

中小型戶預測分歧大 最樂觀睇升8% 本港物業市場在空置率高企及經濟疲弱的情況下持續調整，有個別代理行認為，樓市情況比想像中更為嚴峻，故續睇淡明年樓市，預計中小型住宅及豪宅樓價將下跌約5%。不過，市場仍普遍對未來樓市抱樂觀態度，住宅價格及租金料齊漲，其中，中小型單位樓價升幅約8%。

仲量聯行憂銀主盤續增 仲量聯行香港主席曾煥平表示，政府於今年2月全面撤銷辣招，金管局於10月放寬最高按揭成數，冀用種種措施扶持樓市，使今年首11個月住宅成交量按年增長約22.2%。不過，年內樓價仍下跌約6.8%，反映樓市面臨結構性問題，並非單純的周期性調整。

曾指，個別新盤供應積存較多地區，包括新界及九龍部分區域，發展商需要劈價促銷以推動呆滯的銷情，情況持續下，相信一手市場價格仍未見底。他提醒，據過往數據，樓價跌勢在減息初期未會扭轉，或要待利率接近零才會回升。目前「供樓平過租樓」的說法，是基於供樓年期較長，否則是供息而未供本。

他估計，現時負資產宗數已近10萬宗，由於計及發展商的二按及財務公司按揭，故數字比政府估算的更多，情況嚴峻，甚至已接近2003年沙士時水平。由於整體經濟環境未有大改善，中小企經營情況仍然未好轉，預期銀主盤數量將會繼續升。

萊坊料新盤交投21年最旺 另外，不少代理行仍睇好明年樓市。萊坊指，現時影響樓市的因素主要來自內需及供應，預期明年樓市基調會比2024年好，但由於一手貨尾量仍處高位，發展商目標仍以去庫存為主，息口進一步回落下，發展商將加快推新盤步伐，以更多優惠及財務計劃去吸引買家。

該公司高級董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒料，明年樓價沒有條件大幅回升，預計一般住宅將會升最多約5%，而全年一手和二手交易預計將輕微上升到5.5萬至5.8萬宗，較今年上升約10至15%，其中新盤銷售佔約35至40%，有機會創2004年以來最高的一手成交宗數的紀錄。

至於住宅租賃市場，政府多個人才計劃令勞動人口及高收入人士規模輕微回升，對住宅租務需求繼續有剛性支持，預計2025年一般住宅租金有望再上升約3至5%，創歷史新高。

利嘉閣估住宅租金再漲8% 另邊廂，利嘉閣地產總裁廖偉強稱，受困於高息環境，不利置業投資，今年樓市交投表現反覆，樓價大部分時間偏軟下行，直至9月中旬落實減息後，才重拾升軌的動力。總結全年樓價料跌約5.8%，連續3年錄得跌幅，累跌約25.6%。

不過，他展望明年樓價走勢，相信會呈慢牛走勢，整體樓價可升逾5%，中小型住宅全年可睇升約6至8%，豪宅樓價在投資移民及高才通支撐下，料有約3至5%的升幅。至於租金方面，大批人才陸續到港，力挺租金再漲，中小型住宅料再升約8%，豪宅再漲約5%。

2025年住宅價格及租金走勢預測