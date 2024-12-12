簡訊一覽
●內媒引述消息指，滙豐控股(00005)的節省總成本仍在進行中，相關改革要到明年6月才能完成，高層期望可削減至少30億美元（約234億港元）成本。
●頤海國際(01579)於12月6日遭富達在場內減持146.1萬股，每股均價13.88元，持股量降至4.9%。
●ESR(01821)於12月9日遭The Capital Group在場內減持1,406.82萬股，每股均價11.9036元，持股量由5.21%降至4.87%。
●新威國際(00058)公布，董事會認為詹培忠被法院定罪，不會對公司造成重大不利影響，並指詹確認有足夠財務資源應付全購要約。公司股份今復牌。
●中國太保(02601)旗下人壽保險及財產保險今年首11個月累計原保費收入分別為2,288.42億元人民幣及1,870.33億元人民幣，按年分別增長2.2%及7%。
●北京汽車(01958)公布，昨日非全資附屬北汽投與現代汽車訂立協議。據此，雙方同意按各持五成權益比例向合資公司北京現代注資合共10.95億美元。
●晨訊科技(02000)首11個月未經審核收入為3.61億元，按年跌23.8%，主要由於集團所處的行業競爭白熱化。單計11月之未經審核收入為3,700萬元，按月升18%，當中主營業務收入為3,350萬元，按年升4.1%，按月升21%。
●香港科技探索(01137)指，11月份由於本地市場經濟持續疲弱、出境旅遊顯著增加等，香港電子商貿業務面臨挑戰，上月平均每日訂單總商品交易額為2,290萬元，按月微跌1.3%，按年亦降6.5%。每月訂單總商品交易額為6.87億元，按月及按年各挫4.5%及6.7%。
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