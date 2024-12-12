英住宅租3載飆27% 來年或續升4%

英國地產代理公司Zoopla指出，過去3年英國住宅租金累計上升27%，主要由需求顯著上升所帶動，雖然今年升幅明顯放緩，但已累計令租客平均每年多繳3,240英鎊；預期明年租金全年將平均升4%，並且偏遠地區升幅會超越倫敦等大城市。

截至今年10月，英國平均住宅租金按年升3.9%，至每月1,270英鎊（約1.25萬港元），相較去年同期的9.1%上升速度明顯減慢，因租務供求失衡改善。其中放租單位增加，每地產代理今年手上可出租單位較去年多12%，但數目仍較疫情前少一成八。

加拿大又降息半厘 其中倫敦10月租金升幅最慢，只得1.3%，去年同期為升8.7%，平均月租為2,190英鎊（約2.17萬港元），貴絕全英。同期升得最多為北愛爾蘭，升10.5%，高於去年的升8.7%。

租賃房屋的需求則按年大降29%，主因疫情期間需求突然上升的影響力消退，以及工作、留學、移民的需求放緩。然而，對出租房屋的詢問量仍然比疫情前高出31%。

該行預計，供不應求的情況在2025年仍然會持續，將可能穩定地推動租金上升。可是由於負擔能力的壓力，將限制主要大城市如倫敦的租金漲幅，但以往租客負擔能力較好的城市，租金仍有上漲空間。

另邊廂，同為港人移民熱門的加拿大，其央行一如預期再減息半厘，至3.25厘。