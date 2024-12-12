BIS：政府債務大增威脅金融穩定

由多個主要經濟體央行組成的國際清算銀行（BIS）對多國債務表達憂慮，指政府發債量大增已經加速金融市場的不穩，因為投資者已開始認識到他們要「啃」的國債與日俱增，敦促各國迅速設法防範相關風險損害經濟，不要等到國債孳息率急劇抽高才着手鞏固市場對公共財政可持續性的信心。

即將退任的BIS貨幣及經濟部主管博里奧（Claudio Borio）直言，全球財政前景仍非常令人擔憂，各國政府借債的趨勢乃對宏觀經濟及金融穩定的最大威脅。

他說，雖然美國國債市場規模達28萬億美元，有充足的深度和流動性在一段時間內防止到孳息率抽升，而且美元在全球金融體系的地位超然，衍生所謂「美國例外論」（這詞一般指美國經濟特別優於他國，而是美國政府可借各國要持有美元資產盡情發債），延緩「爆煲」迹象，但一出現，對全球經濟的衝擊就會更大。

另外，法國早前由於社會福利預算案引發廣大爭議，終使內閣倒台，以及日本持續擴大財政開支，均令BIS對財政問題更添憂慮。

貝萊德估風險資產受捧 不過，全球最大基金公司貝萊德的財務總監斯莫爾（Martin Small）稱，就算美國聯儲局只是溫和減息，也會有相當多的資金提高風險資產配置，因為減息後現金的回報率將從目前4厘以上有所下降。

他不否認全球政局及經濟的不確定性會令現金繼續是具吸引力的投資，但投資者如偏好現金，其投資表現將跑輸一個股債兼備的組合，「大家都怕跑輸……大家的風險偏好就會顯著提高」。