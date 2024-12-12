高盛料美再減息1.25厘 金價上望3千關

正當市場估計美國聯儲局下周或再減息0.25厘之際，一向與美元走勢背馳的黃金，近期接二連三獲投資大行唱好。最新高盛重申金價明年底將升至每安士3,000美元的預測，指若然聯儲局接下來一段時間再減息合共1.25厘，金價將較現時上漲7%。現貨金昨日一度重上2,700美元關，見2,704.39美元，之後回軟，在2,690美元水平整固。

金礦股揚 招金靈寶漲6% 統計指，現貨金在10月曾創下2,790美元的歷史新高，今年以來漲幅逾30%，主因受各國央行減息、地緣政治緊張局勢日益加劇所帶動。與此同時，中國人民銀行上月也恢復增加黃金儲備，按月多16萬安士至7,296萬安士，是時隔6個月再度增持黃金。

高盛提及，人民幣貶值和預期內地推更廣泛寬鬆政策，對中國零售黃金需求的淨影響大致是中性。該行同時反駁外界認為美元長期強勢下，黃金不可能明年底升至3,000美元的觀點，指就算美元走強，都不可能阻止央行購買黃金，原因是央行會利用美元儲備在國際上掃入黃金。

全球最大對沖基金──橋水創始人、有「鱷王」之稱的達利奧近日出席在阿布扎比舉行的比特幣中東及北非會議時稱，隨着全球債務挑戰日益加劇，他個人希望遠離債券等債務資產，持有黃金和比特幣等。

他又指，包括美國和中國在內的主要經濟體債務水平已達到前所未有的高位，只有德國暫時獨善其身；更警告，這類債務危機可能導致貨幣未來大幅貶值，此亦是他建議投資比特幣和黃金的原因。

美擬對俄石油實施新制裁 轉看油價消息，美國拜登政府據報「搶閘」在特朗普重返白宮前，考慮對俄羅斯石油貿易實施新一輪、更嚴厲的制裁，且針對俄羅斯用來運輸石油的油輪，實施新制裁。

國際油價昨日表現做好，無視石油輸出國組織（OPEC）今年第四度調低明年全球原油日均需求預測，現下修至140萬桶，而今年預測亦第五度調低，現降至160萬桶，降幅乃今年最大。