拜登耶倫抨「特」式經濟

侵侵：在美投資78億快速審批 商界歡呼 已「半退休」狀態的美國總統拜登任內通脹一度飛漲，其所屬民主黨在上月的選舉中失落白宮和聯邦國會兩院的控制權，全美右傾掀起「紅色浪潮」。拜登與現任財長，亦即在特朗普（又稱「侵侵」）前任總統期間被撤換聯儲局主席職位的耶倫，一齊批評特朗普的經濟政策「超錯」！不過，正迎接「第二春」的美國候任總統特朗普一於少理，預告新招谷經濟——準備對10億美元（約78億港元）或以上的大型美國投資項目大開綠燈！

拜登為自己任內的經濟成果辯護，指「絕大多數經濟學家同意新政府將會承繼相當強勁的經濟……我由衷希望新政府會保存這些成果，並在此基礎上繼續發展」。儘管他承認美國受薪階層仍苦於高通脹和高樓價，但指其政府扭轉過去幾十年「先富有錢人」的「涓滴經濟學」，惠及中產階層。

憂加關稅損消費者與企業 「涓滴經濟學」大致是指透過給企業減稅等，讓他們「做大個餅」後惠及廣大民眾，即「上游有水會『涓滴』給下游」，批評者則覺得最終基層所得不多，富人更受惠。拜登稱，他推動投資美國基建、製造業和「受忽略的群體」避免了更大的經濟危機，為持續增長奠下基礎，並批評共和黨減稅等措施會令美國經濟更艱難，削弱美國財政。

耶倫一方面為她任期在聯邦政府財政可持續性上沒有進展道歉，「我相信赤字要削減，尤其是現時息口高」，一方面批評「舊老闆」特朗普要是延續2017年的減稅法案會使美國赤字在10年內擴大5萬億美元，而回巢後準備大加關稅將會大幅提高美國消費者的物價和企業的成本壓力，恐打亂當前抗通脹工作，不利經濟增長。

她又說，已和財長繼任人貝森特交流，告訴對方財政部對28萬億美元美國國債市場的分析和政策有利美國經濟和金融市場運作得更好；又針對特朗普不時對聯儲局貨幣政策說三道四，表示自己「強烈支持一個獨立、無黨派、不涉政治的聯儲局……威脅聯儲局獨立會損金融市場的信心」。

傳拜登禁日美鋼鐵巨頭合併 不過，論保護主義，拜登和特朗普不過是一丘之貉。市傳拜登將禁止日本製鐵收購美國鋼鐵。白宮發言人稱，就算商務部轄下的外商投資審查委員會（CFIUS）尚在審查有關交易，拜登一開始已經說美國鋼鐵須為美資且由美資營運。

巧合的是，正當拜登質疑特朗普第二個任期成就的美國投資項目，特朗普在其自家社交媒體Truth Social發文，「任何人或企業在美國投資10億美元或以上將可享全面加速（Fully expedited）的審批，包括但不限於所有環保審批」，上述數額與下一句「準備搖滾吧」都用了全大楷強調。

高盛CEO：新政策有利增長 上述貼文乏細節，同一時段的連串貼文基本上是任命官員、駐外使節和嘲諷拜登，但起碼體現出他會放寬監管。商界普遍支持，英媒甚至報道連環保人士也叫好。高盛行政總裁（CEO）蘇德巍稱，「對新政府推動非常利增長的政策感到樂觀」，商界對減輕監管的預期會提振資產價格，推動投資，又指曾為「大鱷」索羅斯麾下大將的貝森特對市場和資金流動富有洞見，「很期待與新的財金團隊合作」。

美國近年經濟增長