絲絲講場：內地火鍋市場今年望滾出逾6000億

報告話，今年火鍋賽道呈現產品創新、點位創新、場景創新、模式創新、體驗創新5大維度。其中，產品創新居核心地位，係火鍋品牌喺當下提高競爭壁壘嘅基礎。

全國門店年增13% 監測嘅火鍋樣本品牌在今年推出新品超過300款，其中海底撈1至10月在全國推出新品21款，區域新品206款。而全國火鍋門店數目喺過去一年增長13.6%，意味着市場競爭持續加劇。

老實講，喺如今着重健康，講求清淡、原味嘅飲食文化，做火鍋最緊要食材、湯底、醬料新鮮好味，其他嘅就係飲料種類，同埋要坐得舒服啫，冇咩廚藝要求，相信鍾意食食吓有人喺側邊用麵粉條跳舞表演嘅食客只屬極小數。業界要時刻保持業務創新，真係少啲創意諗頭都搞唔掂！

絲絲睇番資料，海底撈今年上半年收入同盈利分別錄214.9億元同20.38億元人仔，截至6月底經營1,343家餐廳，做火鍋食肆做到咁大規模，真係唔簡單！

余絲韻