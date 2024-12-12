日本益力多關滬廠省成本

中國的商業環境極具挑戰，在華外企都要諗計應付困難。香港人熟悉的乳酸菌飲品益力多（內地又名養樂多）近日便着手整合中國業務。總部位於東京港區的養樂多本社（Yakult Honsha，下稱集團）上周宣布，將關閉其位於上海市的乳酸菌飲料工廠，生產將轉移至天津和無錫等地。集團的內地分部昨日回應稱，有關的整合是為了降費提效。

消息指，配合工廠關閉，集團將解散當地的「上海益力多乳品有限公司」，營業部門等將由集團的全資子公司「養樂多（中國）投資有限公司」接手。集團今年1月還把北京市的「北京雅可乳特貿易有限公司」合併至養樂多（中國），以提高效率。

上海益力多是集團於2004年成立的中國基地，今年1至6月的日均銷售量為22.2萬瓶。集團稱，有關整合對合併財務報表的影響輕微。

冀整合提高生產效率 內媒引述養樂多（中國）表示，改革目的包括針對中國消費者行為變化和多樣化需求推出新產品，加強電商通路策略等，將原來4個工廠，即上海、天津、無錫第一工廠、無錫第二工廠整合至後3個，預計能夠降低固定成本，並提高生產效率。在銷售方面，全國41個銷售辦事處統一歸屬養樂多（中國），以此提高管理效率。