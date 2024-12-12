IATA料航空業年賺2457億
國際航空運輸協會（IATA）表示，即使新飛機交付上仍存困難，仍決定上調全球航空業今年的盈利預測，預計盈利達315億美元（約2,457億港元），高於6月預測的305億美元，其中亞太區航空公司今年盈利料約32億美元，較6月估計上調10億美元。
估下年收入突破7.8萬億
該會又預計，全球航空業明年盈利將進一步上升至366億美元，高於今年預期的315億美元達16%；飛行旅客人數將達破紀錄的52億人次，航班數量將達到4,000萬架次；總收入明年更將首次突破一萬億美元（約7.8萬億港元）大關，佔全球經濟近1%，令航空業成為一個戰略性行業。
不過，該會同時補充，如果俄烏及中東戰爭惡化或油價未能下跌，加上即將上場的特朗普政府潛在關稅及貿易戰，以及通脹重燃，都可能損害航空業前景。
IATA總幹事沃爾殊較早前向媒體表示，仍相信香港將於今年底前恢復其國際航空樞紐地位，其中國泰航空(00293)運力將於今年底至明年1月達致2019年的100%。不過，他指本港航空業仍受供應鏈、空域問題影響，多於受到缺乏吸引力或地緣政治因素影響，預計香港的排名會繼續提高。
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