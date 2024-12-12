中國首11月汽車出口增21% 拚年尾銷量

海外車企方面，內媒引述福士汽車（Volkswagen，內地又叫「大眾汽車」）稱，非常認可中國汽車市場當前的競爭格局，因為只有良性競爭，才會推動行業發展；又透露集團遠景目標是在中國市場繼續保持跨國車企第一位，能與比亞迪並駕齊驅。

另一美國車企通用汽車（GM）則宣布，將退出虧損的Cruise機械人計程車事業開發，擬將Cruise機械人計程車部門併入通用汽車的技術團隊，以專注開發自用客車的先進自動駕駛輔助系統。