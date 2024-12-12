中國首11月汽車出口增21% 拚年尾銷量
中國汽車工業協會發布的數據顯示，11月汽車出口49萬輛，按月跌9.5%，按年升1.6%。按車型顯示，乘用車出口41.9萬輛，按月跌9.9%，按年升3.2%；商用車出口7.1萬輛，按月跌7.3%，按年跌6.6%；首11個月汽車出口534.5萬輛，按年升21.2%。
交銀看好比亞迪蔚來小鵬
事實上，比亞迪今年第三季首次超越福特汽車成為全球第6大汽車製造商，明年1月將進軍越南市場。其他後起之秀亦快速冒起，小鵬行政總裁何小鵬近日現身廣州交付中心，給第一萬輛P7+車主進行交付。摩根大通指，小米集團(01810)宣布明年中將推出第二款電動車名為YU7，屬運動型多用途車（SUV），令電動車業務產品組合持續擴大，反映集團進軍電動車市場的執行能力好過市場預期，予「增持」評級。
吉利汽車(00175)旗下新能源商用車品牌遠程汽車宣布，與汽車經銷商安利捷汽車（Jameel Motors）合作，在英國市場推出電動車，首款為遠程SV大型廂式貨車，將於明年上半年起銷售。
另中國汽車動力電池產業創新聯盟發布動力電池月度訊息顯示，今年11月內地動力和其他電池銷量按月增7.2%，按年增長40.1%；首11個月按年增42.8%。
GM退出機械人的士業務
海外車企方面，內媒引述福士汽車（Volkswagen，內地又叫「大眾汽車」）稱，非常認可中國汽車市場當前的競爭格局，因為只有良性競爭，才會推動行業發展；又透露集團遠景目標是在中國市場繼續保持跨國車企第一位，能與比亞迪並駕齊驅。
另一美國車企通用汽車（GM）則宣布，將退出虧損的Cruise機械人計程車事業開發，擬將Cruise機械人計程車部門併入通用汽車的技術團隊，以專注開發自用客車的先進自動駕駛輔助系統。
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