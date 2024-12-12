傳研准貶值應對關稅 人幣急挫

面對美國再加徵關稅的「實彈」威脅，中央領導班子擬急於拆彈，市傳決策官員考慮允許人民幣匯率波幅提高。隨着消息於昨日午後發酵，人民幣兌每美元走勢應聲急挫，在岸價一度連環跌穿7.25至7.29關口，離岸價亦曾插水逾400點子。

考慮容許跌至7.5水平 內地消費者及企業信心有待修復之際，美國候任總統特朗普「出口術」揚言下月對華提高貿易關稅，引來中方政府考慮在明年讓人民幣匯率貶值以作應對之說，似反映當局意識到需要採用更有力的刺激舉措，但不表示當局不再支撐人民幣匯率，可能只是允許人民幣更多市場化波動的意思。官媒昨晚發文，重申人民幣匯率保持基本穩定，具有堅實基礎。

人行據報考慮或讓人民幣跌向7.5水平，比起昨日早段在岸價的7.2415水平，有約3.5%貶值空間；若處於較嚴峻時，甚至可能跌穿7.5算，以抵銷外貿不利衝擊。因此，即使早上由官方開出的中間價轉升53點子至7.1843，但在岸價昨午4時半報7.259，按日跌97點子，曾低見7.2923；離岸價曾跌穿7.2924，即每百港元兌93.49元（人民幣‧下同）。

財政部在港增發60億國債 昨日人行透過公開市場進行786億元逆回購，再淨投放373億元，連續3日「放水」。財政部則在香港增發兩年、3年和5年期國債，金管局公布投標結果顯示，分別錄近1.85倍、2.96倍和2.94倍超額認購，3者最低接納價均明顯高過二級買賣均價。今批國債發行總額60億元，是財政部今年550億元發債計劃中最後一期。

日資投行野村外匯策略部主管陳立偉認為，美國新一屆政府的關稅政策可能會推高當地通脹，以及造成非美元貨幣急速貶值，預期美元匯價明年將延續強勢，拖累人民幣在明年上半年或低見7.6算水平。