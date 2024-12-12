產經

摩通：政策短期利內房股

內地當局一句「適度寬鬆」貨幣政策，為明年內地樓市帶來曙光。美資投行摩根大通發表研究報告指，近日內地政府再次表明要穩住樓市發展，更積極的宏觀政策基調令人鼓舞，預期會有更多類似政策敍述及論調，短期有利市場對內房股的反應。
潤置萬象視為行業首選
於內房行業中，該行首選華潤置地(01109)、華潤萬象生活(01209)及保利物業(06049)，均予「增持」投資評級，目標價分別為30元、31元及35元。惟該行提醒，若中央經濟工作會議沒有透露任何新消息，內房行業可能會再次轉弱。
招銀國際則預期，已出台的政策效果需時顯現，但整體而言市場正邁向健康發展，故維持對內房行業的「優於大市」看法。該行預測今年全年新建商品房銷售額將按年下跌20%至7.4萬億元（人民幣‧下同），明年則下跌11%至7萬億元，同期二手房成交額分別達7.1萬億元及7.5萬億元。
房企消息方面，萬科企業(02202)公布，獲中國郵政儲蓄銀行(01658)貸款10.5億元，公司的控股子公司分別為相關貸款提供相應抵押、質押擔保。
佳兆業香港計劃下周四聆訊
內媒消息指，重慶建工集團將中國恒大(03333)以資抵債的資產轉讓給供應商，用於償還相關帳款。除前期已披露的債務重整事項外，重慶建工新發生與恒大系企業抵債資產相關的債務重組成交金額合計1,768.03萬元。富力地產(02777)則公布，其附屬公司富力地產（香港）清盤聆訊，將再次延期至12月16日進行。
另一財困內房企佳兆業集團(01638)公布，就公司與旗下全資附屬瑞景實施有關債務的協議安排計劃，於香港高等法院將在本月19日（下周四）、於開曼群島大法院將在明年1月15日、於英屬維爾京群島法院將在明年1月16日分別進行聆訊，分別尋求頒令公司與債權人舉行會議，以考慮及酌情批准實施協議安排計劃。
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