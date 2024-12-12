摩通：政策短期利內房股
內地當局一句「適度寬鬆」貨幣政策，為明年內地樓市帶來曙光。美資投行摩根大通發表研究報告指，近日內地政府再次表明要穩住樓市發展，更積極的宏觀政策基調令人鼓舞，預期會有更多類似政策敍述及論調，短期有利市場對內房股的反應。
潤置萬象視為行業首選
招銀國際則預期，已出台的政策效果需時顯現，但整體而言市場正邁向健康發展，故維持對內房行業的「優於大市」看法。該行預測今年全年新建商品房銷售額將按年下跌20%至7.4萬億元（人民幣‧下同），明年則下跌11%至7萬億元，同期二手房成交額分別達7.1萬億元及7.5萬億元。
佳兆業香港計劃下周四聆訊
另一財困內房企佳兆業集團(01638)公布，就公司與旗下全資附屬瑞景實施有關債務的協議安排計劃，於香港高等法院將在本月19日（下周四）、於開曼群島大法院將在明年1月15日、於英屬維爾京群島法院將在明年1月16日分別進行聆訊，分別尋求頒令公司與債權人舉行會議，以考慮及酌情批准實施協議安排計劃。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：