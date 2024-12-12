華經濟仍受制樓市消費

野村：舊換新谷內需難持久 估明年減息兩次 為期兩日的內地政府重磅會議據報今日閉幕。由於現已進入明年可能與美國爆發更嚴峻貿易戰的空窗期，市場靜候當局予具指導性的政策基調以至應對戰略。儘管明年經濟、財政赤字率等目標將於下季工作報告才見真章，但各大投行關注中國會否進一步傳遞穩增長信心，其中日資野村提醒，房地產與消費仍是明年內地經濟的兩大挑戰。

內媒昨亦刊文稱，價格戰和長帳期是中國營商環境裏的兩個毒瘤，又指熱衷價格戰的公司往往是熱衷壓榨供應商的公司，帳期亦往往超長。為了低價，這些毒瘤企業不惜壓低員工薪資等，導致消費者口袋的錢愈來愈少，同時中小企業在生存線邊緣掙扎，談不上產業升級。

藉提高赤字率增貸3.6萬億 該文帶出消費支出低迷及中小民企受壓迫的問題維持多時，與野村認為消費靠「以舊換新」政策推動難以持續、房地產市場談觸底反彈仍然為時尚早的看法相近，因核心問題根本未化解。該行中國首席經濟學家陸挺強調，對明年內地經濟前景並非感到悲觀，但除了房地產危機及地方政府的財政問題，還有貿易緊張局勢，故料中國政府需採取更多行動，而財政政策將是重點。其中，財政赤字率估計由今年的3%增至明年的4%，增量借貸3.6萬億元人民幣，約佔國內生產總值2.6%。

貨幣政策方面，野村續指料明年政策利率將下調兩次，但補充傳統貨幣政策的調整空間已不大，因要穩定人民幣匯價及內銀淨息差，主要靠市場因應供需而調降利率，例如中國10年期國債孳息率已跌至1.879厘。

至於「以舊換新」政策，明年規模料或多於今年，但效果恐不及今年，故他認為，中央需要利用非傳統的措施，包括多運用財政相關的改革政策。同時，為穩定房地產市場，當保交樓工作做好之後，就要從清理房企及建築等產業鏈債務着手，企業在出清過程存活或破產亦屬必經之路。

養老金制度試點傳全開放 瑞銀首席中國經濟學家汪濤也指，由於美國可能提高關稅，內地政府未來兩年料將增加政策支持力度，這包括在中央經濟工作會議上對明年採用更具支持性的政策基調；預期中國人民銀行可能在明年減息0.3至0.4厘、2026年再減息0.2至0.3厘，並加快落實房地產支持政策。

下一步重要的改革措施，野村及瑞銀均提及社會保障。作為內地養老金保險體系第3支柱的重要制度設計，個人養老金制度在36個城市和地區先行實施逾年後，昨有內媒獲悉，個人養老金試點將近日全面「開閘」擴展到全國層面，且個人養老金基金產品也迎來擴容，即將新增的一批個人養老金基金，主要追蹤滬深300指數等核心指數的寬基交易所買賣基金（ETF）聯接基金等，此舉將為資本市場注入新的長期資金。

投行料中國傳遞穩增長信心