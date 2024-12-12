美物價升2.7%勢減息 納指直逼兩萬破頂

11月份美國消費物價指數（CPI）按年升幅再輕微擴至2.7%，符預期，撇除食品及能源後的核心CPI則見按年升幅維持3.3%，符預期。日資投行野村不排除美國聯儲局下周會因應當前核心通脹及特朗普潛在關稅政策而暫停減息，要待明年3月及6月才會有機會減息0.25厘，其後按兵不動，聯邦基金利率到明年底仍會高達4.125厘。

不過，數據公布後，芝商所FedWatch工具顯示，交易員押注聯儲局減息0.25厘的機會率飆至97.7%，10年期美國國債孳息率曾倒跌至4.215厘。美股3大指數周三早段個別發展，道指升128點，觸及44,376點後倒跌；標指升40點，報6,075點；納指破頂，升292點，報19,979點。

華製太陽能板關稅傳翻倍 提到關稅，市傳美國總統拜登也在臨卸任前「全速玩嘢」，下月起把中國製太陽能板及多晶硅的關稅由25%翻倍至50%，以保護美國的太陽能產業，同時向鎢加徵25%關稅，由於該金屬在晶片和武器上都會用到，跟太陽能板的關稅一樣，被視為拜登推動關鍵物資減少依賴中國貨。一直被視為受惠華府保護主義的美國太陽能設備大廠First Solar周三早段升1.64%後轉趨反覆。

英特爾遭降級 瀕垃圾債 其他企業消息方面，半導體老店英特爾（Intel）的信貸評級遭標普下調一級至「BBB」，離成為「垃圾債」僅兩級之遙，主要是業績，蓋爾辛格「被離職」亦增加公司執行變革（即重振晶圓代工）的不確定性，股價早段曾跌1.09%。同樣開發人工智能（AI）晶片的無廠半導體公司博通則愈做愈旺，市傳其與蘋果公司（Apple Inc.）正開展相關合作，預計2026年可能會準備就緒，刺激博通早段曾升6.11%。

連鎖百貨公司Macy's調高明年1月底止本財政年度的同店銷售指引到「跌約1%至大致持平」，但下調毛利率及經調整每股盈利指引，股價曾瀉12.5%，反映市場對公司面對需求疲弱得加碼促銷的憂慮。

另邊廂，Zara的西班牙母企Inditex於截至10月底止財季收入按年增長7.07%，整體毛利率穩定於約59.4%，純利按年增長8.45%至44.49億歐元，但股價曾瀉7.67%，揚言近日美元顯著走強會令本財季業績好轉，但花旗指，11月1日至12月9日的收入按年升9%已反映公司生意動能減慢。