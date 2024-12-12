金發局倡設碳市通拓跨境交易

綠色金融是發展大趨勢，港府智庫香港金融發展局（金發局）發表報告指，香港成為碳交易首選地的潛力仍未完全開發，相信香港可以透過支持內地碳市場國際化，成為區域領先碳交易中心，並提出5項建議，包括建立類似股票互聯互通的「碳市通」，促進跨境碳交易。

報告引述市場數據指，不計內地市場，全球自願性碳市場規模預計將從目前的7.23億美元，增長至2030年的100億至400億美元，而內地自願性碳市場到2030年將增長至100億美元，有望成為全球最大的自願碳市場。

REITs印花稅豁免獲批 中國碳市場佔全球排放總量的三分之一，並目標在2030年前實現「碳達峰」，2060年實現「碳中和」。金發局指，當中資金缺口達139萬億元人民幣，惟中國碳市場尚未與國際碳市場完全接軌，令國際投資者在很大程度上仍無法參與中國碳市場，故中國強制碳市場碳價仍遠低於發達經濟體水平。

該局認為，香港在推動中國市場國際化可發揮作用，例如引入國際投資者，改善全球對中國碳市場的看法及信心，亦可增強營運活力。因此，香港具迫切性建設頂尖碳市場交易中心，並加強其整體生態系統。

為促進創新金融產品和碳交易風險管理工具發展，金發局在報告中提出5項建議，包括刺激碳信用的市場需求；成立非政府營運的碳登記系統，以提升碳信用的國際認可度和管治力度；提供有關碳信用的法律確定性，以吸引碳需求；以及發展充滿活力的碳市場生態系統，涵蓋碳相關專業服務，並配備先進技術支持碳交易。

另一邊廂，立法會周三通過《2024年印花稅法例（雜項修訂）條例草案》，落實豁免房地產投資信託基金（REITs）股份或單位轉讓和期權莊家進行證券經銷業務的印花稅，以及修訂在香港實施無紙證券市場制度下的印花稅徵收安排，修訂條例將於12月20日刊憲，相關印花稅豁免將於12月21日起生效。