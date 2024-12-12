港新股集資額全年料彈78%

香港新股市場回勇，會計師行畢馬威估計，今年全年錄63宗新股上市，按年少7宗；首次公開招股（IPO）集資額共829億元，按年大增78%，終止跌勢，亦令本港在全球集資排名進身至第四位。畢馬威中國香港資本市場組主管合夥人劉大昌表示，目前排隊等候上市的申請仍多，料良好勢頭可延續至明年，估計會有80宗新股上市，集資額介乎1,000億至1,200億元，支持香港新股市場保持全球頭5位。

他指，息口回落，利好資本市場，加上中國證監會鼓勵內地龍頭企業來港掛牌，相信將有更多資訊科技、生命科學等企業，以及特專科技公司申請在港上市，料明年集資逾50億元的大型新股多過3隻，惟集資逾100億元的超大型新股較易受市況左右，難以預測。

其他市場集資排名方面，印度國家證券交易所以173億美元，位列榜首；納斯達克及紐約證券交易所緊隨其後，分別集資165億美元及159億美元；上海證券交易所位居第五，集資額88億美元。

劉氏指出，內地為求市場高質量發展，放慢新股審批，相信在政策不變的情況下，明年內地新股市場與今年情況相若，而印度近年持續發展，相信蓬勃勢頭可延續。

中東企望明年港掛牌 關於香港聯交所已將阿布扎比證券交易所、杜拜金融市場，以及沙特交易所列入證券交易所認可名單，當地企業可來港第二上市，畢馬威中國新經濟市場及生命科學主管合夥人朱雅儀表示，約有180間企業符合來港第二上市，主要是金融、地產及能源公司，預期明年可見首例。

她透露，已接獲中東企業的查詢，以了解來港上市。由於在過去兩年，香港與中東市場交往頻繁，令彼此加深認識，提升中東企業來港發展的興趣，惟相信不會有大量中東企業來港。