恒指續跌 北水掃貨72億 券商股看俏

市場觀望內地重要會議，港股連續第二日高開後倒跌，恒生指數昨日收挫156點，兩日累失259點或1.26%。單日成交1,416.54億元，按日少42.78%，南下「北水」轉淨流入，規模達72.85億元。美資券商摩根大通表示，中央政治局釋出支持宏觀經濟和股市的信號，相信會利好中資金融股表現，看好券商板塊短期將跑贏內銀。

商湯配股籌近28億 恒指昨日高開93點，最多升170點，高見20,481點後掉頭向下，曾挫211點，見20,100點全日低位，尾市跌幅收窄，最終收市報20,155點。國企指數跌56點或0.78%，報7,249點；科技指數跌60點或1.31%，報4,531點。

內銀或短期跑輸 該行同時提醒，國有內銀或跑輸增長型銀行，因為其具攤薄風險、服務國家戰略風險，以及盈利上升空間有限。

展望後市，摩通提到，受貿易緊張局勢影響，明年首季股票市場波動，但中國進一步支持經濟，有望限制中資金融股的下行風險。

國泰君安策略首席分析師方奕認為，「科技創新」及「金融強國」是明年的投資主題，看好產能周期有望觸底的科技成長股，包括半導體、新能源、計算機信創、機械及汽車板塊，而非銀行金融機構將受惠於財富管理與入市需求上升。