港又輸新加坡 綜合實力全球僅排18

日本森大廈集團（Mori Building）旗下智庫「森紀念財團城市戰略研究所」發表2024年「全球城市綜合實力排名」（Global Power City Index），對全球48個主要城市作出評估，全球城市綜合實力排名首5個城市與去年相同，除了三甲倫敦、紐約及東京外，巴黎及新加坡分別排名第4及第5，同時上海及北京位列第11及16名，香港則排第18，足足滯後競爭對手新加坡13名之多！

與滬京躋身金融中心6強 不過，在「全球城市綜合實力排名─金融中心」的分類，上海、北京及香港則齊齊打入10強，位列第4、5、6位。

報告提及，近年東京、巴黎和新加坡進步顯著，跟紐約差距進一步收窄，與舉辦了夏季奧運會，乃至促進國際旅遊業發展不無關係，這些因素也帶動上述3個城市的「文化互動」相關指標明顯改善，當中涉及外國遊客數量和遊客設施等狀況。

此外，由於是次調查亦就金融工具市場、金融中介機構、外匯和利率市場，以及金融專業人才4大指標，評估各城市的國際金融中心競爭力。在這套研究法則下，香港在「外匯和利率市場」，以及「金融專業人才」兩個指標排名分別為第3及第4位，整體而言則位列第6。

本港財金官員近日提及，今年駐港的海外和內地公司及初創公司數目都創新高，且觀望政府稍後會公布相關數字說明情況。

2024年全球城市

綜合實力排名