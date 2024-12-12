港前景曳 GDP愈睇愈低

亞開行狠削明年預測至僅增2.3% 估內地通脹放慢 正當市場觀望特朗普王朝復辟下，「中美貿易戰2.0」將一觸即發之際，亞洲開發銀行（ADB）最新發表《2024年亞洲發展展望（12月版）》，維持對內地今明兩年經濟增長預測在4.8%及4.5%，惟下調香港今明兩年經濟增長至2.5%及2.3%，低過9月時該行預估的2.8%及3%。該行直言，香港出口受中美貿易戰衝擊之餘，私人開支等重要經濟環節表現同告失速，乃下調數字的主要原因。

本地通脹預測降至1.9% 不僅如此，亞洲開發銀行更基於港元轉強及經濟增長放緩，將今明兩年本港通脹預測削至1.7%及1.9%，且看淡數字將會於一段時間維持低位。可見香港經濟面對千億元財赤及庫房收入銳減等問題困擾，堪憂難過的日子只會無日無之！

中國經濟展望方面，亞開行稱，中央自9月下旬以來協助地方政府化債，以及宣布減息、下調首付比例等一系列措施，均表明他們有意增加流動性，激活內地民眾置業意欲。

不過，該行提及，內地的財政擴張政策會因債務增加和收入疲弱受到一定局限，同時貨幣政策能否持續寬鬆，信貸需求如何都是重要因素，加上中美兩國貿易關係長期劍拔弩張，這些都是左右內地經濟增長的主要風險，故料明年內地通脹放緩至0.9%，較9月時預測的跌0.3個百分點，今年通脹表現則為微升0.3%。

關稅累亞洲新興國經濟 整體而言，受累關稅導致經濟增長放緩，以及擔憂物價上漲，亞開行推算今明兩年亞洲發展中經濟體的經濟增速會較之前預期為慢，其中今年經濟表現料有4.9%，明年則見4.8%，略低於9月時預測的5%和4.9%。

此外，該行又因應對特朗普在競選時揚言「向中國進口產品徵收60%關稅，以及對所有其他經濟體的進口產品徵收10至20%關稅」作出研判。據該行分析，上述「豪言」可能只是談判起點，而非嚴格的政策目標，但就提醒隨着華府其他提案逐步出台，多少反映美國正構築保護主義貿易立場。

至於美國向中國進口產品施加關稅的基本情景，亞開行估計時間點會由2026年出發，先是向中國進口的機械、電子和化學品徵收25%關稅，而中國亦會為此「反擊」，將來自美國的相同商品徵收關稅，不過課稅幅度未必會高過25%，同時，中央也會透過貶值人民幣來應對加稅問題。

華GDP恐損1.17個百分點 提到關稅最極端情況，該行認為到2028年，中國的累計實質國內生產總值（GDP）損失為1.17個百分點，美國損失為0.38個百分點。一旦中國作出全面關稅報復行動，中國將面臨最大的經濟衝擊，並在關稅開徵首年出現經濟收縮1.5至兩個百分點。

亞洲地區經濟展望