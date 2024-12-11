中港股市欠動力 鬆綁民企求出路

雖然內地當局最高決策層定調明年貨幣政策要適度寬鬆，配合積極的財政政策，全力穩股穩樓，推動內部需求。不過，觀昨日港股表現，先揚後挫，反映市場信心仍不足，也再一次說明純靠長官意志喊政治口號，不足以撬動股市行情。其實，即使資本市場健康發展的建設已萬事俱備，要發揮市場威力，還得靠信念與氣氛來成就。有強大信心、良好氣氛，更初步的投資題材，都可吸引資金追捧加快概念發展成形，起四両撥千斤之效。如今兩地資本市場已具政策條件，獨欠信念與氣氛，這得靠內地當局真正兌現承諾，放手讓民營經濟再次起飛，全面釋放市場活力，再現生機！

本來以為9月下旬內地公布一系列刺激經濟措施，中港股市交投放量，指數上揚，是迎來否極泰來之時。誰知升市過急，回吐壓力也大，不到一個月已打回原形，資金被套牢，對中港股市「扶不起」的印象更深。

這些年拖經濟後腿的兩大問題——房地產危機與地方債務問題，如今都獲政策全面協助化解。可至今為止，作為全球第二大經濟體的中國，資本市場卻不像樣，無法更好地配合財政與貨幣政策，支持經濟發展。如是者，央行印更多錢，也無法取得具持續性的成效。

為了穩定股市，消息指當局正籌組平準基金入市力撐。惟A股市場的供應問題仍有待解決，所講的除了是新股供應外，還有大股東減持的問題，若不好好控制市場供應，這些年每每衝高接貨，無奈「站崗」，輸到怕怕的投資者也只能望門興嘆。

另一方面，內地並不是沒資本增值等理財需要，但獨欠信心，皆因疲弱的商業景氣無法讓人變得自信。過去最夠膽投資、創新的大型民企，近幾年都被「反壟斷」的緊箍咒打擊，增長與投資放慢，影響反映在就業、消費及投資市道。

當局如欲盡快在刺激經濟上取得實際成效，激活股市，鬆綁對民企的限制，切實做到支持民營經濟，讓大型科企再次擔當領頭羊角色，發揮創意，重建社會全面求進的自生動力，帶動社會創新與投資，讓佔內地經濟大比重的眾多民企再次發光發亮，盤活新股市場，則刺激經濟政策自可事半功倍。靠着一批龍頭民企打頭陣，也容易說服海外資金在找到具流動性的投資目標下，回流押注中港股市。

要搞活資本市場，政策與資金是必須，但營銷手段也是關鍵因素。君不見美國股市估值高得令人窒息，但白宮不用天天自說自話、自吹自擂，3大指數可迭創新高，資金繼續押注幾隻大型科企，皆因深信這些企業能持續帶來新的投資題材，為資本增值，在持續充裕的資金支持業務發展下，美國企業交出成績表，這兩年的人工智能熱潮延續大市升勢就是例子。

論經濟增長，中國長年高於美國，但美國治理資本市場的成功，中國卻還沒學到。如何更有系統、有組織地包裝與推銷中國資產，釋放企業潛力，構建明確市場指標，主導市場預期，是當局須好好思考和克服的問題。