輪商精選：看好港交所 留意27894
市場憧憬內地推出更多財政及貨幣寬鬆政策，港股周一尾市抽升後，昨日早段進一步突破21,000點大關，惟高位出現獲利回吐壓力，恒生指數升勢很快回順，最終倒跌收市。
多隻重磅藍籌股高開低走，香港交易所(00388)股價早段曾突破50天線並高見330元水平，創近月新高，惟午後回軟，收報308.4元，由盤中高位回落逾20元。
部署做淡可考慮28043
輪證資金流方面，輪場投資者於周一對港交所看法分歧，好淡倉均見資金部署過夜，但比例上以好倉資金流較多。港交好倉周一錄得約近400萬元淨流入，至於淡倉則錄約200萬元淨流入。
技術走勢上，港交所股價於11月初時曾升至348元水平遇阻，投資者可留意相關技術阻力位。
如投資者看好港交所後市，可留意港交所認購證27894，行使價448.08元，實際槓桿7.2倍，明年4月3日到期。看淡可參考港交所認沽證28043，行使價266.66元，實際槓桿7.6倍，明年4月7日到期。
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