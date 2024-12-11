股市估市：國策惹憧憬 港股仍趨反覆

自內地9月推出政策「組合拳」後，第四季初經濟溫和回暖，惟動力再次減弱，加上未見額外重磅政策跟進，投資者信心偏弱。不過，內地本周召開的政治局會議首次提到要加強超常規逆周期調節，另提到要實施更積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，並大力提振消費，以及穩定股市樓市，會議方向超預期。

市場預期除了更大力度的下調存款準備金率（降準）及降息之外，亦憧憬加強需求端刺激政策，以及資本市場操作，例如落實平準基金。穩增長政策立場趨向積極，有助增強投資者對2025年經濟工作的預期。

然而，後續要留意穩增長政策細節，相信留待3月兩會才會公布，而本周的經濟工作會議較大機會延續政治局會議定調，未必有額外資訊提供。若然短期投資情緒改善，將有助恒生指數挑戰11月高位21,355點。與此同時，外圍因素仍會左右後市，包括聯儲局對明年減息路徑的啟示，以及美國候任總統特朗普的政策方向。

估值上，百勝中國現價對應2025財年預測市盈率19倍，處於過去5年偏低水平，宜趁調整收集，向上阻力位440元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）