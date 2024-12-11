大行觀點：美股選擇擴 利多元布局

今年美國股市的回報由3個主題主導：首先是人工智能（AI）及其衍生產品的發展；其次是關於聯儲局減息的預期，帶動對利率敏感的周期股表現強勁；還有的是，雖然盈利增長未變，但個別企業被投資者視為穩妥之選而估值飆升。

然而，2025年上述3個主題可能會逆轉。因為競爭加劇，AI基礎設施的增長率或會放緩。周期股在今年表現強勁，當前估值處於高位，但其2025年的風險及回報前景或將好壞參半。許多公司的估值現已達到或接近歷史高位，但增長預期偏低。

金融股受惠減息周期 展望未來，由於個別行業的估值處於歷史吸引水平、新冠疫情後基本面趨勢回歸正常，以及在較低利率和財政支持下盈利增長改善，預期美股的投資機會將會持續擴闊，覆蓋多個行業。

由於小型股較大型股的折讓幅度處於歷史水平，未來有望受惠於進一步減息和經濟出現好轉的迹象。同時，資本支出和能源相關投資開支或將在未來數年發生改變，亦有望利好小型股。

從行業角度來看，金融業值得關注。聯儲局加息導致銀行和房地產投資信託在今年表現欠佳，市場預期若聯儲局在明年持續減息，對利率敏感的板塊表現或會改善。另外，能源板塊在過去一年大幅落後，但相信多個細分行業具有合理上升潛力。

宜關注工業生科板塊 市場在疫情後經歷波動，其後逐漸恢復正常，工業板塊的個別公司較為吸引，包括航空航天、電氣承包商、農業、市政支出和消費相關建築產品等。在醫療保健方面，生物製藥生產有望再次加速增長，加上大型製藥公司的部分主要專利到期後，重新開展早期研究，或將利好生科板塊。

另外，雖然許多軟件公司不能直接受惠於AI，但他們具有強勁盈利增長前景，且估值具吸引力。公用事業板塊最近表現向好，該行業有望受惠於AI帶來需求增長，或會實現更快盈利增長。

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