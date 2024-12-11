大額放盤：中環兩層甲廈放售 估值7億跌三成

第一太平戴維斯獲委任代理公開邀約出售上述的皇后大道中九號34樓頂層及金鐘美國銀行中心13樓全層，公開邀約截止日期為明年3月18日。

其中，皇后大道中九號全層建築面積約8,570方呎，並連同醫療集團租約出售，月租收入約74萬元。美國銀行中心單位建築面積約13,880方呎，部分連租約及部分交吉出售。

若依此計算，兩項物業平均每方呎市值大約為25,216元及41,074元。

資料顯示，永倫集團先後於2017年及2018年，斥約4.65億元與約5.14億元，購入上述美國銀行中心及皇后大道中九號兩層樓面，當時成交呎價約3.35萬元與約6萬元，較現市值低約24.7%與約31.5%。

深水埗銀主盤嗌七千萬

另外，萊坊指出，承銀主命以私人協商方式出售深水埗醫局街214至216號全幢物業，意向價約7,000萬元。物業樓高8層，除兩個地舖及閣樓外，其餘均為住宅單位。