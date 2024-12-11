大額放盤：中環兩層甲廈放售 估值7億跌三成
投資者積極放售物業求套現。永倫集團一口氣放售中環兩層甲級寫字樓，估值合共超過7億元，較多年前的買入價低近三成。
第一太平戴維斯獲委任代理公開邀約出售上述的皇后大道中九號34樓頂層及金鐘美國銀行中心13樓全層，公開邀約截止日期為明年3月18日。
其中，皇后大道中九號全層建築面積約8,570方呎，並連同醫療集團租約出售，月租收入約74萬元。美國銀行中心單位建築面積約13,880方呎，部分連租約及部分交吉出售。
該公司投資部首席資深董事溫武忠表示，美國銀行中心13樓及皇后大道中九號34樓估值分別約3.5億元與約3.52億元。
若依此計算，兩項物業平均每方呎市值大約為25,216元及41,074元。
資料顯示，永倫集團先後於2017年及2018年，斥約4.65億元與約5.14億元，購入上述美國銀行中心及皇后大道中九號兩層樓面，當時成交呎價約3.35萬元與約6萬元，較現市值低約24.7%與約31.5%。
深水埗銀主盤嗌七千萬
另外，萊坊指出，承銀主命以私人協商方式出售深水埗醫局街214至216號全幢物業，意向價約7,000萬元。物業樓高8層，除兩個地舖及閣樓外，其餘均為住宅單位。
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