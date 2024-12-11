豪宅市況：逸濤灣兩房單位 972萬沽 蝕32%

樓價下跌，港島豪宅單位身價縮水，西灣河逸濤灣兩房戶業主於6年前以逾1,400萬元入市，如今樓價插穿千萬元，帳面勁蝕約466萬元。

利嘉閣劉信文稱，上述單位為2座中層B室，實用面積約561方呎，兩房間隔，原叫價約1,028萬元，減價後以972萬元成交，呎價約17,326元。單位2018年購入價約1,438萬元，現大幅貶值約32.4%。

全面放寬按揭後，市區豪宅交投持續。該行甘尚德稱，奧運站柏景灣9座複式單位，實用面積約1,577方呎，套四房間隔望維港海景，減價480萬元，成交價2,600萬元，呎價僅約16,487元。

何文田半山壹號錄長線投資客入市個案，美聯馬兆鋒表示，項目一期半山徑30號低層戶，實用面積約1,252方呎，套三房連儲物室，以1,900萬元轉售，呎價約15,176元。