二手見紅：單日11宗蝕讓 偉華中心輸三成

二手樓價高位回落，近年入貨業主都要蝕讓沽貨，昨天單日有至少11宗帳蝕轉讓，並以新界細價樓為主，沙田偉華中心及粉嶺名都等上車盤，均錄蝕幅近30%的成交個案。

利嘉閣郭建民表示，上述為偉華中心3座低層A室，實用面積約358方呎，一房間隔，最初叫價435萬元，獲外區客洽購，終以425萬元買入自住，呎價約11,872元。原業主在2018年以約600萬元購入，約6年帳蝕約175萬元或約29.2%。

粉嶺名都兩房跌價136萬 美聯梁兆堅指，同區好運中心柏林閣中層F室兩房戶，實用面積約334方呎，區內用家以423.5萬元承接，呎價約12,680元，原業主持貨約6年，帳面仍損失114.5萬元，單位貶值約21.3%。

12月粉嶺及上水暫錄約30宗二手買賣。中原陳國輝稱，粉嶺名都7座低層A室兩房戶，實用面積約395方呎，議價13萬元後，以355萬元沽出，呎價僅約8,987元；原業主2020年購入，跌價約136萬元或約27.7%。

Cabanna傳240萬易手 半新盤「2字頭」成交湧現。市場消息透露，粉嶺北ONE INNOVALE-Cabanna的D座中層，實用面積約196方呎，市傳成交價240萬元，呎價約12,245元，不足兩年帳貶約16.6%。美聯李天傑指，馬鞍山薈朗1座低層A1室開放式戶，減價至286萬元成交，較約8年前購入價低約10.2萬元。

家長客再出手。美聯鄧涇渭表示，元朗榮光大廈中高層A室三房戶，減至381萬元成交，新買家為子女未來上車作準備，呎價約8,719元，物業約7年帳面貶值47萬元。

消息稱，有投資者4月起先後以逾1,300萬元連購3個住宅，包括觀塘華峯園高層戶，之前連車位以460萬元購入，剛以488萬元沽，呎價約8,971元，持貨僅約8個月帳賺約28萬元。