柏蔚森設12.8萬限時折扣

新世界營業及市務（特別項目）總經理何家欣指，現時售價最低的兩房為第3座3樓P室，實用面積383方呎，折實價614.7萬元，折實呎價約16,050元。同時，柏蔚森II已修訂價單，上調指定25個兩房的折扣率至17%。新優惠於周六起生效。