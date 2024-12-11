柏蔚森設12.8萬限時折扣
新世界營業及市務（特別項目）總經理何家欣指，現時售價最低的兩房為第3座3樓P室，實用面積383方呎，折實價614.7萬元，折實呎價約16,050元。同時，柏蔚森II已修訂價單，上調指定25個兩房的折扣率至17%。新優惠於周六起生效。
華潤置地（海外）及保利置業集團(00119)的同區澐璟，以6,542.72萬元連雙車位沽第8座37樓A室，呎價約42,959元。
會德豐地產負責銷售的山頂77/79 PEAK ROAD，推出山頂道77C號洋房於下周二起招標發售，洋房實用面積6,257方呎。
該公司與新鴻基地產(00016)的何文田太子道西233號加推5伙於周六起標售，實用面積966至1,039方呎，全屬四房。同由新地發展的沙田瓏珀山，招標售出King Tower 1的19樓B室，連一個車位成交價1,663.82萬元，呎價約17,644元。
滙都II沽兩個單位
泛海集團(00129)的元朗洪水橋滙都II，昨日再添兩宗成交，共涉941.51萬元。該系列項目月內暫累售約28伙。
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