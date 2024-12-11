新盤呎價創8年最低
凱和山較首批平17%加推70伙 248萬起
新盤貨尾積存，發展商旗下項目劈價求售。路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山，昨加推價單3號，提供70伙，折實平均呎價約9,175元，不但較去年9月首批低約17%，料屬市場逾8年均價最低的一批單位。開放式戶入場費約248萬元，兩房戶折實價約376萬元起。
推18個月免息免供80%一按
路勁地產銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，新定價參考同區樓盤，由於區內競爭大，期望以震撼市場的「Chill勁價」重啟樓盤銷售。新價單除120天及360天付款計劃外，推出「首18個月免息免供80%第一按揭貸款」，方便換樓客及投資者入市。
該批單位涵蓋4伙開放式戶、27伙一房戶及39伙兩房戶，最高折扣率26%，若不使用發展商按揭，再享8%回贈以支付餘款，扣減後折實價約248萬至約565萬元，折實呎價7,998至9,943元。
入場戶為第5座2樓J室，實用面積291方呎，折實呎價約8,522元。整批單位有34伙折實價低於400萬元，一房戶約318萬元起，有3個低層兩房戶「4球」有找。兩房戶售價最低為3座2樓B室，實用面積471方呎，折實價約376萬元，呎價約7,998元。
資料顯示，項目在去年9月開價，首批140伙，當時折實平均呎價約11,088元。發展商昨開放兩個連家具現樓單位以供參觀。
OMA OMA花園複式賣1360萬
此外，永泰地產(00369)同區的OMA OMA，昨日連車位沽出一伙花園複式戶，成交價1,360萬元，呎價約11,714元，做價較逾3年前同類戶低逾四成。旭日國際的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第1期意嵐，以623.4萬元售第3座23樓B室，呎價約13,915元。
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