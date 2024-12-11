新盤呎價創8年最低

推18個月免息免供80%一按 路勁地產銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，新定價參考同區樓盤，由於區內競爭大，期望以震撼市場的「Chill勁價」重啟樓盤銷售。新價單除120天及360天付款計劃外，推出「首18個月免息免供80%第一按揭貸款」，方便換樓客及投資者入市。

該批單位涵蓋4伙開放式戶、27伙一房戶及39伙兩房戶，最高折扣率26%，若不使用發展商按揭，再享8%回贈以支付餘款，扣減後折實價約248萬至約565萬元，折實呎價7,998至9,943元。

入場戶為第5座2樓J室，實用面積291方呎，折實呎價約8,522元。整批單位有34伙折實價低於400萬元，一房戶約318萬元起，有3個低層兩房戶「4球」有找。兩房戶售價最低為3座2樓B室，實用面積471方呎，折實價約376萬元，呎價約7,998元。

資料顯示，項目在去年9月開價，首批140伙，當時折實平均呎價約11,088元。發展商昨開放兩個連家具現樓單位以供參觀。