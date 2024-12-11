簡訊一覽
●日本城母企國際家居零售(01373)發盈警，預期集團在截至今年10月底止6個月按年少賺約31至38%；去年同期公司賺5,076.4萬元。
●譚仔國際(02217)旗下品牌譚仔三哥米線宣布，最新一間分店將於周五開業，成為該品牌在港第100間分店。
●中國人壽(02628)今年首11個月累計原保險保費收入約6,443億元人民幣，按年增4.8%。
●申萬宏源香港(00218)公布，已與畢馬威會計師事務所達成共識，畢馬威已自昨起辭任公司核數師。
●深圳控股(00604)公布，鑑於近期市場訊息以及深業集團更換其核數師的需求，同時考慮到未來公司對審計服務的需求，經公司與羅兵咸永道會計師事務所就建議更換核數師的事宜溝通後，羅兵咸永道已同意辭任公司核數師，自昨起生效，同日公司委任安永會計師事務所為核數師。另徐恩利已辭任公司執行董事，由嚴中宇接任。
●復星旅遊文化(01992)提出私有化，每股作價7.8元。受託人未獲分配的計劃股份將無償予以注銷；作價較11月27日停牌前收市價4元溢價約95%。完成後，公司的上市地位將被撤銷。該股將於今日復牌。
●中國北大荒(00039)公布，已與岳陽華魔企業管理合夥企業（有限合夥）、湖南天裕福商貿、湖南味到舌足食品，以及長沙宸曄企業管理簽訂一份投資合作協議，內容有關成立一間公司，致力於每年生產和銷售10萬噸魔芋坯料和一萬噸魔芋休閒食品、預製菜產品等。
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