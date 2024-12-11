月內加息機率僅28% 日股揚 Yen兩周低

日本央行本月加息機會下降，日圓應聲下跌至兩周低位，昨日兌每美元曾低見151.79，每百日圓兌港元曾報5.13算。參考利率掉期市場的日本加息機會率顯示，日本央行12月加息機率為28%，低於上月底時的66%。明年1月的機會率為41%，即市場愈來愈相信日本央行下周不會加息。

投行花旗認為，日本央行沒有太多理由急急將利率推至正常化。麥格理亦發表研究報告，提到明年特朗普重掌白宮後，美元預期走強，美國國債孳息率面臨上升壓力，日圓或無法像市場最初預期般快速上漲，並將明年底日圓兌每美元的預測從125下調至140，但補充指明年美元走強時，日圓可能會意外上漲。

繼周一後，日本股市昨日再度上揚，日經平均指數報39,367點，升207點或0.53%。東證指數亦漲0.25%至2,741。市場情緒改善，部分歸因於中國經濟前景好轉。

日企持大量現金冀海外投資 另外，在過去大約一年時間，東京證券交易所要求上市公司改善資本效率，日本企業因出售交叉持股而持有大量現金，尤其是日本的大型金融機構。日媒報道，這些企業除了將資金用於股份回購和派息之外，正在尋找海外的投資機遇，主要關注地區是美國和印度；且與以往多年海外投資不同，本輪是希望加強海外招聘，取得人才來加強全球化的管理。

其中，三菱日聯金融已將印度列為其亞洲增長戰略的一個具體支柱，並積極向信實工業和阿達尼集團等印度頂級企業集團示好。該銀行的目標是在未來幾年內將其在印度的貸款增加一倍，達到300億美元左右。