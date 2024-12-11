澳洲續凍息 下季或減 澳元兌港元貶見4.967

澳洲央行一如市場預期維持利率於4.35厘不變，是連續第9次貨幣政策會議後凍息。惟本次會後議息聲明再沒有提及「不排除任何決定」等強硬字眼，反而說「愈來愈有信心通脹持續趨向目標」，令市場憧憬明年首季內會減息。在央行趨向鴿派之下，澳元兌美元曾跌0.74%報0.639，兌港元曾見4.967。

商業景氣4年低 股市跌 澳元匯價趨跌，澳洲的資源類股份昨日發圍。其中，鐵礦石巨頭Fortescue領漲，全日升幅6.23%，股價升至兩個月來新高。全球最大鐵礦石公司力拓集團上升約4.85%；礦業巨頭必和必拓亦升3.05%。

鋰礦商股份亦上漲，Pilbara Minerals飆6.51%，IGO Ltd揚2.42%。標普/澳證300金屬與礦業指數收升3.47%。分析指，除因為利率和匯率預期外，也因中國政府於近日的重要會議表明，明年會實施更積極的財政刺激措施來提振中國經濟，或對澳洲資源需求有利。

然而，澳洲股市昨日收跌，ASX 200指數全日挫0.36%，主因商業信心低落。澳洲國民銀行（NAB）公布的商業信心指數，由10月的5點降至上月的負3點，回到長期平均水平以下。商業景氣指數亦由10月的7點，降至上月的兩點，創2020年疫情以來新低。

歐元區投資者信心遜預期 歐元區亦有相似情況，歐元區12月Sentix投資者信心指數，由11月的負12.8，進一步跌至負17.5，是去年11月以來最低，並遜市場預期。

另方面，基金公司PIMCO（品浩）表示，由於美國財政狀況惡化，對美國長期國債的前景持看跌態度，並計劃通過買入美國以外地區的國債來分散風險；又指鑑於英國及澳洲的財政狀況較好，正投資於英、澳的國債。