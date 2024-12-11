泰遏華廉貨輸入後 低質進口商品少20%

泰國政府指，自從採取措施抑制中國廉價商品進口以來，泰國的低質進口商品數量下降20%，其中大部分來自中國。

採更多措施支持本土企業 外媒引述泰國政府發言人稱，已採取措施打擊不符合當地標準的進口商品，重點是農產品、消費品及工業品；又指在7月加強監管及檢查後，泰國低質商品的進口大降，未來將採取更多措施支持本土企業，例如要求外國網上企業在泰國註冊，並繳納增值稅。

泰國7月起對售價低於1,500泰銖（約346港元）的商品徵收7%增值稅，財政部至今已收取7.07億泰銖（約1.63億港元）稅收。據當地海關數字，今年來自電商平台價值低於1,500泰銖廉價商品出貨量按年增加逾倍至1.137億件，進口貨值按年升50.4%至2,490萬泰銖（約577萬港元）。

此外，官方數據顯示，泰國政府已查獲5.06億泰銖（約1.17億港元）的低質及假冒進口物品，包括衣履及電子香煙。

事實上，針對進口中國低價商品問題的國家不只泰國。對於近10年來中國對美輸送的小額包裹關稅豁免貨物呈現大幅增加的問題，美國今年9月確定大幅上調中國進口貨品關稅外，亦宣布將收緊「未滿800美元小額包裹免稅免查」的規定，並將啟動一套監管機制，以遏制相關政策被濫用的情況。