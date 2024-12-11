台積電上月收入按年升34% 每日進帳22億

人工智能（AI）熱門概念股甲骨文季度指引令人失望，但包攬絕大部分頂尖AI運算晶片生產任務的台積電，11月繼續交出強勁的業績，期內營業收入按年升33.99%至2,760.58億元新台幣，折合相當於每日進帳22.02億港元；連同10月份，大致上略超本季收入指引的三分之二。

傳兩納米晶片良率逾60% 獨立分析師Dan Nystedt早前引述媒體消息稱，台積電試產兩納米製程（不再使用FinFET電晶體架構）的良率超過60%，優於預期。剛被逼宮下台的英特爾（Intel）行政總裁蓋爾辛格居然跳出來反駁，「用%（百分比）描述良率並不合適」，因為面體較大的晶片一向良率較低（運算元件較多，出錯機會較大）。

蓋爾辛格任內最惹人非議的惹火言論必數拿台積電的地緣政治風險為自己貼金，明明自己都要找台積電生產自己做不好的晶片。台積電創始人張忠謀日前出席其自傳全集的新書發布會時回應蓋爾辛格被轟下台，指英特爾「沒趕上AI浪潮」，比起沉迷晶圓生產，蓋爾辛格應更加注重做AI。

上海撐半導體等行業併購 不過，在公在私，他一直視英特爾為朋友，如1958年英特爾兩位創始人摩爾（Gordon Moore，即「摩爾定律」提出者）、諾伊斯（Robert Noyce，率先提出把運算電路製作於半導體晶片的人）「迎着冬天雪花去喝啤酒，吃飯，哼着歌」。

該市印發《上海市支持上市公司併購重組行動方案（2025-2027年）》，主要目標包括「力爭到2027年，落地一批重點行業代表併購案例，在集成電路、生物醫藥、新材料等重點產業領域培育10家左右具有國際競爭力的上市公司」。

就中國向英偉達（Nvidia）發動反壟斷調查，市場相信就算公司在歐洲遭遇類似調查，仍聯想到美國今年繼續對華收緊晶片技術封鎖。英偉達回應事件，謂集團「憑實力取勝……很樂意回答監管機構對我們業務的任何問題。」