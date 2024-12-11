港企呻AI缺才難聘

38%金融界應用勝全球 籲提供津貼培育 有會計師行報告顯示，香港金融行業在生成式人工智能（AI）的應用上領先於其他地區，38%的香港金融機構已經將生成式AI應用於日常營運，高於新加坡的16%及全球平均水平26%。可見生成式AI正在推動香港金融行業轉型，不僅提升服務質量和營運效率，還激發商業模式的創新。不過，本港AI人才嚴重短缺，有近半香港企業表示難以招聘AI專業人才。

該份報告由致同（香港）會計師事務所發布，題為《金融科技變革：金融服務的AI應用與創新》。該行諮詢總監黃美燕表示，未有估算人才缺口規模，但強調無論撰寫或使用AI的人才均缺乏，認為需要加強人才發展及開展全球合作，以解決本港人才缺口；又建議企業可以提供進修津貼予員工，以培養人才。

港府10月底宣布在金融市場負責任地應用AI的政策宣言，表明要管控AI使用風險。該行諮詢合夥人夏其才坦言，企業要遵守監管條例，便涉及合規成本，但任何事情都有合規問題，只是企業如何審視自身需要，相信提供清晰的指引，將有助企業更好了解如何使用AI的合規性，有更好的衡量標準；又認為定時諮詢市場及修訂監管條例，能確保監管環境與時並進，惟企業在合規以外，應用AI時也需要留意網絡安全等問題。

致同料2025增40%人手 事實上，報告指出，香港的銀行正在大幅增加對金融科技的投資，預計2022至2025年期間的投資額將比2018至2021年期間增加40%，計劃至2025年將金融科技人才增加40%。黃稱，這反映AI日益增長的重要性，同時凸顯市場對專業人才的迫切需求，而機構在過去一年，集中投資在銀行即服務（Banking as a Service，簡稱BaaS）和嵌入式金融。舉例指，2023年關於BaaS的部署和優化的比例達51%，按年大增18個百分點，嵌入式金融服務則按年升16個百分點至43%，反映金融行業積極採用新興金融科技。

企業須應對箇中風險 除了銀行業外，保險和財富管理也是AI潛在的應用行業。報告提到，現時保險應用AI的市場規模僅81.3億美元，預期2032年增長至798.6億美元，而財富管理的應用AI的規模由現時的46.2億美元，大增至2033年的332.5億美元。

她解釋，AI能處理大量數據，並進行分析，對保險理賠、投資產品分析等起作用，能提升金融服務效率、完善客戶體驗，甚至為企業創造收入來源，相信隨着市場對AI有更多了解，會有更多企業使用。但同時提醒，企業必須加以應對箇中風險，以確保其應用負責任及符合道德。

被問到AI未來的應用場景，該行諮詢高級經理翁偉聰認為，日後可進一步用於自動化交易、智能合約，以及去中心化金融等範疇，有助減省企業營運成本，另也可用於投資教育、反洗錢等。