寧德時代擬建合資電池廠 選址西班牙 涉額330億

中國電動車供應鏈持續拓展海外市場。內地電動車電池製造商龍頭寧德時代宣布，與全球第4大車廠Stellantis共斥資約40.38億歐元（約330億港元），成立合資企業，在西班牙建設一間電動汽車電池廠，預期2026年底前投產。

該電池廠位於西班牙薩拉戈薩，年產能可達50吉瓦時（GWh），雙方各持有50%股權，並將是寧德時代在德國及匈牙利後，在歐洲的第3間廠房。寧德時代指出，未來將繼續深耕動力電池研發和製造，推動歐洲和全球市場電動出行和能源轉型，踐行零碳承諾。

比亞迪方程豹下年推新車 與此同時，電動車市場競爭勢必加劇。特斯拉（Tesla）投資者關係主管Travis Axelrod透露，計劃明年推出平價車型Model Q，內地售價約14萬元人民幣。即比現時內地「入門版」Model 3起售價23.19萬元人民幣，便宜近40%。

Travis Axelrod指出，Model Q預期補貼後的售價低於3萬美元（約23.4萬港元），海外售價約2.5萬美元。公司目標是通過在內地推出更多車型來擴大市場，包括三排長軸距的Model Y，期望2025年實現20至30%的銷售額增長。

除了電動車，市傳小米正在研究進一步兼容蘋果公司（Apple Inc.）硬件，包括Apple Watch、AirPods等產品，讓小米的軟硬件生態實現更全面、更深度的整合。